تراجع سعر برميل النفط إلى ما دون 80 دولارا

تراجعت أسعار النفط، أمس الأربعاء، إلى أدنى مستوياتها منذ يوليو الماضي، بعد أن أظهرت بيانات زيادة كبيرة في إمدادات الخام الأميركية، في حين أثارت بيانات اقتصادية صينية متضاربة المخاوف بشأن الطلب العالمي على الخام.

‬و بحسب “سي ان بي سي عربية” انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.22 دولار إلى 79.36 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي 2.24 دولار إلى 75.17 دولار للبرميل.

قالت مصادر بالسوق في وقت متأخر من اول أمس الثلاثاء نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي إن مخزونات النفط الخام الأميركية ارتفعت بنحو 12 مليون برميل الأسبوع الماضي.