فقدان الشهية.. تعرف على أهم طرق الوقاية

يعاني الكثير من الأمهات مع أطفالهن بسبب ضعف شهيتهم وعدم قدرتهم على تناول الطعام ورغبتهم فى الأطعمة الغير صحية لسد الجوع وعدم تقبل الطعام الصحي بطريقة صحيحة مما يؤدي إلى التقليل من رغبة الطفل في تناوله.وعلى الرغم من ذلك فسوف نوضح طرق الوقاية عند فقدان شهية الأطفال وفقاً لموقع "healthy children".

طرق الوقاية من فقدان الشهية عند الأطفال:



بعد التشخيص فقدان الشهية للاطفال، يبدأ الطبيب في تقديم الدعم والنصائح والعلاج للطفل بمساعدة الأم والأسرة، وذلك كما يلي:

التأكد من أن الطفل يحصل على تغذية صحيحة وصحية، ووجبات متكاملة العناصر الغذائية.

الابتعاد عن تناول المأكولات السريعة والجاهزة والتركيز على الفاكهة والخضروات الطبيعية.



علاج اسباب الاستفراغ للاطفال.



البحث عن أي مشكلة نفسية

يعاني منها الطفل وعلاجها من الممكن أن تسبب له فقدان الشهية العصبي عند الأطفال

علاج أي مشكلة صحية نتج عنها سوء تغذية الطفل، خاصة أعراض نقص الحديد عند الاطفال والديدان المعوية.

ضرورة التنوع في الأطعمة المقدمة للطفل، ليس فقط من حيث النوع، لكن الشكل يكون محبب ومميز لجذب الانتباه وتحفيز الشهية.

الاهتمام بتقديم العصائر الطبيعية للطفل، والابتعاد عن المشروبات الغازية والألوان الصناعية.

تناول الحبوب والفواكه والحليب والبيض من أساسيات النظام الغذائي للطفل.

ممارسة الرياضة والخروج للتنزه من أسس العلاج المهمة.

علاج اسباب حساسية الطعام عند الاطفال.

لا بد أن يتناول الطفل وجبة إفطار صحية غنية بجميع العناصر الغذائية من بروتينات وخضروات وفواكه وحبوب كاملة.

علاج الانيميا عند الاطفال ونقص فيتامين د عند الاطفال.

الحرص على تقديم وجبات صغيرة للطفل بين الوجبات الثلاثة لتعزيز صحة جهازه الهضمي، على أن تكون من الحليب والفاكهة والخضروات الطازجة.

- تواجد الطفل بين أطفال في مثل عمره يحفزه على تناول الطعام.

التأكد من عدم وجود اعراض نقص فيتامين د للاطفال.