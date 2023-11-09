أمن القاهرة يضبط 4 تجار مخدرات قبل ترويج سمومهم | صور

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها لملاحقة وضبط العناصر القائمة على الإتجار بالمواد المخدرة ، حيث نجحت فى القبض علي ٤ تجار مخدرات قبل ترويج سمومهم بالقاهرة .

وكانت أجهزة الأمن قد تمكنت من ضبط عامل مقيم بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا حال تواجده بطريق القاهرة/الإسماعيلية ، وبحوزته 20 كيلو جرام لمخدر الحشيش وسيارة مستأجرة بدون تراخيص.

وكذا ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة حال تواجده بالمنطقة محل سكنه ، وبحوزته 1,250 كيلو جرام لمخدر الهيروين - ميزان حساس - سيارة ملاكى .

كما تم ضبط عاطل، وميكانيكى لهما معلومات جنائية حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الخليفة وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش و2 فرد خرطوش وطلقات لذات العيار ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.