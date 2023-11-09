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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بمشاركة مصرية.. انطلاق البطولة الأفريقية والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024 للسهم والقوس

فعاليات البطولة الأفريقية
فعاليات البطولة الأفريقية الثالثة عشرة

انطلقت اليوم بتونس بمشاركة مصرية فعاليات البطولة الأفريقية الثالثة عشرة، والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024 للسهم والقوس .


وقال أحمد سامح عضو مجلس الاتحاد المصري وعضو الاتحاد الأفريقي للسهم والقوس ورئيس بعثة المنتخب المصرى بتونس فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن المنتخب المصري يتكون من أكفأ اللاعبين والبالغ عددهم ٨ لاعبين مقسمين إلى ٤ رجال و٤ سيدات .


وأوضح أنه يأمل أن يحقق المنتخب اسكور جيد ويتأهل والمكون من، كل علي عبد البر ويوسف طلبة وشريف محمد ناصيف وبهاء الدين علي وجنى علي وليندا شرف الدين وندى عزام ورنا كامل، ويترأس البعثة أحمد سامح عضو مجلس الإدارة، ويتولى تدريب المنتخب الدكتور ماجد محيي الدين.


وأوضح أن أصحاب المرتبة الأولى والثانية فردى سواء رجال أو سيدات، بالإضافة الى أن المركز الأول فى منافسات الزوجي المختلط يتأهل لدورة الألعاب الأولمبية بباريس .


وأشار إلى أن اليوم سيتم تحديد جدول اللاعبين بناء على عدد تسجيل الأسهم لكل فريق وترتيبهم واحرازهم نتائج قوية.


لافتا إلى وضع خطة للمشاركة المنتخب المصري فى بطولات أخرى بناء على التأهل لبطولة باريس ،حيث سيتم المشاركة فى البطولة الدولية فى كوريا وانطاليا والبطولة الافريقية بالمغرب . 


ونوه بأن مصر أكثر دولة استضافت بطولات افريقية وعربية فى هذا اللعبة .


واستعرض هذه البطولات التى جاءت البطولة عام ٢٠١٤ فى الأقصر، وتلها ٤ بطولات أخرى فى نادى وادى دجله ، فى القاهرة والعين السخنة .


ونوه بأنه سيتم تقديم ملف للجهات المختصة لاستضافة مصر وتنظيمها للبطولة القادمة فى العاصمة الإدارية فى ملعب اعد خصيصا فى مدينة الألعاب على أعلى مستوى من التقنية.

السهم والقوس البطولة الافريقية أولمبياد باريس الاتحاد الأفريقي للسهم والقوس تونس

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