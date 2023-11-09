حلمي النمنم: مقاومة المحتل واجب وطني وغير ذلك يعتبر خيانة.. شاهد

نظم المؤتمر الدولي للطب النفسي وعلم النفس، اليوم الخميس، ندوة الحرب النفسية على فلسطين والعرب بمركز تدريب وزارة الصحة بمدينة نصر.
وقال حلمى نمنم، وزير الثقافة المصري الأسبق، أن ما حدث في يوم ٧ أكتوبر يدل على آن الجيش الإسرائيلي ليس إلا وهم كبير، كتائب القسام بإمكانيات بدائية استطاعوا أن يكشفون مزاعم إسرائيل بوجود جيش لها.
وتابع خلال حديثه بالندوة، أن مقاومة المحتل واجب وطنى و غير ذالك يعتبر خيانة، وإدعاء إسرائيل باختطاف مدنيين لها يعتبر (بجاحة).
وأشار إلى أن المستوطن الإسرئيلى ليس مدنيا بل هو لص سرق الأرض فكيف نتعامل معه على أنه ضحية؟.
واختتم أن الآمل الوحيد لإسرائيل هو الحرب النفسية أو الحرب السوداء التى تمارسها بناء على أسطورة أرض بلا شعب وشعب بلا أرض.