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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حملة السيسي تعلن توجيه أموال تبرعات الدعاية الانتخابية بالكامل لصالح فلسطين

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن مرشحنا قرر تخفيض أوجه الدعاية على حملته الانتخابية نظرا للظروف التي تمر بها فلسطين، وتقليلها إلى الحدود الدنيا.

وأكد “فوزي”، خلال مؤتمر صحفي للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن الحملة تدعو لتحويل التبرعات للحملة الانتخابية بالكامل لصالح فلسطين، وتوجيهها للمؤسسات الحقوقية ومؤسسة حياة كريمة وإخطار الحملة بهذه التبرعات.

تابع رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن المصريين بالخارج هم سفراؤنا، والعملية الانتخابية تبدأ بهم، ونركز على الدول ذات الكثافة التسويقية.

المستشار محمود فوزى حياة كريمة محمود فوزى مؤسسة حياة كريمة

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