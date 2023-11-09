سفارة الصين بالقاهرة: بكين ستبقى شريكا حميما لـ أفريقيا

قال تشاو ليانج، المستشار السياسي لسفارة الصين بالقاهرة، ستبقى الصين دائما فرصة مهمة للتنمية العالمية، وستواصل تعزيز العولمة الاقتصادية في اتجاه أكثر انفتاحا وشمولا وتوازنا وتنافعا.

وأكد تشاو خلال مؤتمر حول مسارات التحديث للصين والدول الإفريقية، أن التنمية الجديدة في الصين ستوفر فرصاجديدة للعالم، وتساعد في تعزيز بناء اقتصاد عالمي مفتوح، وتجعل التعاون المتبادل المنفعة يفيد العالم.

وأضاف، ستبقى الصين شريكا حميما لأفريقيا في استكشاف طريق التحديث والتنمية. وفي أغسطس الماضي، أكدالرئيس شي جين بينج خلال حضوره للحوار بين قادة الصين وأفريقيا في جنوب أفريقيا، أكد على أن مسارات التحديثمتنوعة وأن الشعوب الأفريقية لها الكلمة الأكبر في تحديد مسار التنمية الأكثر ملاءمة لأفريقيا.

وتابع تشاو، قدمت الصين دعما قويا ودائما للتحديث في أفريقيا. على مر السنين، الصين ساعدت أفريقيا في بناء قدركبير من البنية التحتية، وأجرت تعاونا مكثفا مع الاتحاد الأفريقي ومختلف المنظمات دون الإقليمية، وساعدت في بناءمشاريع بارزة لعموم أفريقيا مثل مركز مؤتمرات للاتحاد الأفريقي والمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.