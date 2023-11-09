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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الفيوم يشدد على أهمية التعامل الفوري مع أية مخالفة يتم رصدها

محافظ الفيوم الدكتور
محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري

شدد محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، على أهمية التعامل الفوري مع أية مخالفة يتم رصدها في المهد، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، بالتنسيق بين مختلف الجهات مع متابعة تنفيذ الإجراءات المتخذة تجاه المخالفين بالطرق القانونية الرادعة حيالها، وضرورة التعامل مع ملف التعديات على الأراضي الزراعية بكل حزم وشدة دون تهاون أو تقاعس .


ووجه محافظ الفيوم - في بيان اليوم / الخميس / - رؤساء مجالس المدن، بإخطار وحدة المتغيرات بديوان عام المحافظة، ببيان تفصيلي ودقيق بما تم إزالته من تعديات بالبناء على الأراضي الزراعية بداية من الشهر الجاري، وضرورة المتابعة المستمرة لضمان عدم تكرار المخالفة مر أخرى، وعدم التهاون في الحفاظ على الرقعة الزراعية، لافتا إلى أنه سيتم التعامل بكل حسم مع المخالفين ومع المسئولين المتقاعسين ، لمنع أي خلل في تحرير المحاضر أو عدم الإبلاغ عن المخالفين .


وتابع الأنصاري مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالبناء المخالف، البناء داخل الأحوزة العمرانية دون ترخيص، والإجراءات القانونية التى تم اتخاذها حيال المخالفين، مشدداً على التنسيق المشترك بين كافة الجهات المعنية لإزالة كافة التعديات حفاظاً على الرقعة الزراعية والتعامل بحسم مع مخالفات البناء.


كما وجه المحافظ الجهات المعنية بالمرور الميداني اليومي على الأراضي الزراعية لرصد أي حالة تعدٍ مع متابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية بالمحافظة التي ترصد بالأقمار الصناعية، مع إعداد بيانات تفصيلية بأسماء المخالفين وتوصيف مخالفاتهم ومكانها ومساحاتها بكل دقة، مع إثبات إسم وتوقيع الموظف المختص بإجراء المحاضر القانونية تجاه المخالفات، للرجوع إليه ومحاسبته قانوناً حال عدم مطابقة المحضر للواقع .


وطالب محافظ الفيوم باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون، واستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضي الدولة، أو التعدي على الأراضي الزراعية ، موجها بتكثيف الأكمنة عند مداخل المدن الرئيسية والقرى؛ لمنع دخول السيارات المحملة بمواد البناء وضبط السيارات المخالفة ومصادرتها بكل ما تحمله من مواد، وكذا مصادرة كافة الآلات والمعدات المستخدمة في البناء المخالف والتحفظ عليها ووضعها تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ اللازم حيالها قانوناً، فضلاً عن تطبيق القانون على المقاولين المنفذين للأعمال المخالفة والمشرفين من فنيين ومهندسين.


ولفت المحافظ، إلى أنه تم عقد لقاءات مع مسئولي الهيئات القضائية المختلفة على أرض المحافظة، وكذا مع رئيس هيئة قضايا الدولة، لبحث الإجراءات اللازمة لوضع الأطر القانونية، لتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين بالبناء على الأراضي الزراعية، فى إطار من القانون، موجها بتنفيذ دورات تدريبية للعاملين بإدارات الشئون القانونية بديوان عام المحافظة، ومجالس المدن والوحدات المحلية.

الفيوم

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