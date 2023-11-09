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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الفيوم يوجه بالتنسيق بين الجهات المعنية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

محافظ الفيوم أثناء
محافظ الفيوم أثناء اللقاء

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، ملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالبناء المخالف، وكذا البناء داخل الأحوزة العمرانية دون ترخيص، والإجراءات القانونية التى تم اتخاذها حيال المخالفين، مشدداً على التنسيق المشترك بين كافة الجهات المعنية، لإزالة كافة التعديات حفاظاً على الرقعة الزراعية، والتعامل بحسم مع مخالفات البناء. 

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية، على النحو الذي يحفظ حقوق الدولة والشعب.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمستشار محمد مصطفى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار القضائي لمحافظة الفيوم، واللواء خالد حسن مساعد مدير أمن الفيوم للأمن العام، والمهندس مصطفى راشد وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، ورؤساء المراكز والمدن، ومسئولي الإصلاح الزراعي، ومديري الإدارات الهندسية بمجالس المدن، ومديري الإدارات الزراعية بالمراكز، ومسئولي حماية الأراضي، وأملاك الدولة، ورئيس وحدة المتابعة الميدانية، ومدير البنية المعلوماتية، ووحدة المتغيرات المكانية.

في بداية الاجتماع، أكد محافظ الفيوم، إلى ضرورة التنسيق  المشترك بين مختلف الجهات المعني، وجهات الولاية على الأراضي الزراعية، ووحدة المتغيرات المكانية، مما يساهم في إزالة العديد من حالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية، والبناء بدون ترخيص داخل الأحوزة العمرانية، وعلى أراضي أملاك الدولة،  والتصدى للبناء المخالف في المهد.

ولفت محافظ الفيوم، الى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بملف التعديات على الأراضي الزراعية، في ظل ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، مشدداً على أهمية التعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، بالتنسيق بين مختلف الجهات مع متابعة تنفيذ الإجراءات المتخذة تجاه المخالفين بالطرق القانونية الرادعة حيالها، وضرورة التعامل مع ملف التعديات على الأراضي الزراعية بكل حزم وشدة دون تهاون أو تقاعس.

ووجه محافظ الفيوم، رؤساء مجالس المدن، بإخطار وحدة المتغيرات بديوان عام المحافظة، ببيان تفصيلي ودقيق بما تم إزالته من تعديات بالبناء على الأراضي الزراعية بداية من الشهر الجاري، وضرورة المتابعة المستمرة لضمان عدم تكرار المخالفة مر أخرى، وعدم التهاون في الحفاظ على الرقعة الزراعية، مشددا على أنه سيتم التعامل بكل حسم مع المخالفين، ومع المسئولين المتقاعسين ، لمنع أي خلل في تحرير المحاضر، أو عدم الإبلاغ عن المخالفين.

كما وجه المحافظ، الجهات المعنية بالمرور الميداني اليومي على الأراضي الزراعية، لرصد أي حالة تعدٍ، مع متابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية بالمحافظة، بالتنسيق مع المساحة العسكرية، التي ترصد بالأقمار الصناعية، مع إعداد بيانات تفصيلية بأسماء المخالفين وتوصيف مخالفاتهم ومكانها ومساحاتها بكل دقة، مع إثبات إسم وتوقيع الموظف المختص بإجراء المحاضر القانونية تجاه المخالفات، للرجوع إليه ومحاسبته قانوناً حال عدم مطابقة المحضر للواقع،  كما طالب المحافظ باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون، واستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضي الدولة، أو التعدي على الأراضي الزراعية.

 

 

محافظ الفيوم يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات «حياة كريمة» بقرى إطسا ويوسف الصديق

 

 

 

 

محافظ الفيوم يزور فرع هيئة قضايا الدولة لبحث سبل التعاون المشترك

 

 

 

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