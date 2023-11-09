حزب المؤتمر يعلن عن أول لقاء جماهيري لدعم ترشيح السيسي لفترة جديدة بالعريش

أعلن حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ ، أن الحزب سيعقد أول مؤتمر جماهيري له لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي يوم 14 نوفمبر الجاري بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء .



ومن جانبه قال اللواء طارق رسلان الأمين العام لحزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ ، أن الحزب سيركز خلال مؤتمراته التى يعقدها لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تكون داخل القرى بالمحافظات وقرى محافظات الصعيد والنزول إلى الشارع بشكل مباشر.



وأضاف رسلان ، أن حزب المؤتمر ، سيقوم بعمل حشد جماهيري للناخبين أمام اللجان الإنتخابية ، كما سيشارك شباب الحزب الذين تم تدريبهم خلال الفترة الماضية ، على عملية تسهيل حصول الناخبين على مقار لجانهم الإنتخابية .



يذكر أن حزب المؤتمر سبق وأعلن أنه ، بعد اجتماع مكتبه الرئاسي برئاسة الربان عمر المختار صميدة، رئيس الحزب، دعم ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لفترة رئاسية جديدة، بالإضافة إلي تضافر كافة الجهود التنظيمية والهيكلية للحزب، خلال تلك المرحلة على المستوى المركزى وكافة الأمانات الجغرافية والنوعية لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى، لفترة رئاسية جديدة .