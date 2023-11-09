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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استطلاع رأي: 70% من اليهود الأمريكيين يشعرون بعدم الأمان بسبب 7 أكتوبر

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة

أظهر استطلاع جديد للرأي أن 70% من اليهود الأمريكيين الذين شملهم الاستطلاع يشعرون بقدر أقل من الأمان عما كانوا عليه قبل اندلاع الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي و حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة.

وخلص الاستطلاع – الذي أجري بتكليف من الاتحادات اليهودية في أمريكا الشمالية – إلى أن ثلاثة أرباع المشاركين اليهود يشعرون بالقلق من أن مجتمعاتهم ستواجه مشاكل أمنية نتيجة للحرب، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.

وأشار الاستطلاع إلى أنه من المرجح أن يقول اليهود أنهم قلقون بشأن سلامتهم الشخصية بمقدار الضعف مقارنة بعامة الناس، إلى جانب أن اليهود، الذين يرتدون ملابس يهودية مميزة يشعرون بالقلق بشأن سلامتهم “طوال الوقت”، مقارنة باليهود الذين لا يرتدون ملابس مميزة، بحسب ما أظهره الاستطلاع.

وأجرى الاستطلاع عبر الرسائل النصية بمشاركة 3777 شخصًا، منهم 2199 يهوديًا.

اليهود الأمريكيين حماس قطاع غزة الاحتلال الاسرائيلي الاتحادات اليهودية في أمريكا الشمالية

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