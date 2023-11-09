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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يرد على التصريحات الأمريكية حول الهدنة

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

أكد متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الجيش يخطط فقط لفترات توقف تكتيكية للسماح بدخول المساعدات الإنسانية، مشيرا إلي أنها محدودة في الزمان والمكان.

جاءت تصريحات جيش الاحتلال الإسرائيلي، ردًا على ادعاء المتحدث باسم البيت الأبيض، بأن إسرائيل ستشارك يوميًا في هدنة إنسانية لمدة أربع ساعات في جميع أنحاء شمال غزة.

وقال ريتشارد هيشت، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن فترات التوقف المخطط لها هي استمرار لسياسة الممر الإنساني الإسرائيلي، مرتين في الأسبوع، ونوافذ مدتها أربع ساعات للسماح للمدنيين بالسفر من شمال إلى جنوب غزة، وهو أكثر أمانًا نسبيًا ويتلقى مساعدات إنسانية.

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وأضاف: “نحن نرى الناس يتحركون، عشرات الآلاف، على الرغم من وجود ضغوط من حماس لعدم السماح لهم بالرحيل”، مضيفًا أن الجيش الإسرائيلي يخطط “لتوسيعه” و”القيام بذلك بشكل أكبر”.

وأوضح أن “هذه السياسة ليست تحولاً.. ولكنها توقف تكتيكية للتحرك من الشمال إلى الجنوب”.

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