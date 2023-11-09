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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في قصف غزة..

كتائب القسام تعلن مقـ.تل مجندة إسرائيلية وإصابة آخر

ارشيفي
ارشيفي

أعلنت كتائب القسام مقتل الأسيرة المجندة "فاؤول أزاي مارك أسياني" 19 عاماً من "موديعين" بطاقة رقم (214179293) وإصابة جندي أسير إصابةً متوسطة في قصف صهيوني استهدف قطاع غزة اليوم بحسب ماذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية صفا .

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق أعلنت ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 10812 شهيداً منهم 4412 طفلاً.

وذكرت الوزارة الفلسطينية أن أعداد الإصابات كذلك ارتفعت إلى 26905 جراء ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم الرابع والثلاثين على قطاع غزة المحاصر.

كما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية توقف مستشفيي العيون والصحة النفسية وكل الخدمات الطبية الخاصة بالأطفال في غزة جراء نفاد الوقود بسبب منع الاحتلال الإسرائيلي إدخاله.
 

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