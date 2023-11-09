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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعادة فتح معبر رفح أمام عمليات إجلاء محدودة

صدى البلد

افتتح معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر اليوم للسماح بإجلاء الجرحى الفلسطينيين الذين يحتاجون إلى علاج في المستشفى وحاملي جوازات السفر الأجنبية بعد تعليقه لمدة يوم.

ذكرت رويترز نقلاً عن مصادر أمنية وطبية مصرية أن العشرات من حاملي جوازات السفر الأجنبية وعائلاتهم، إلى جانب 12 شخصًا تم إجلاؤهم طبيًا، تمكنوا من عبور الحدود يوم الخميس.

استؤنفت عمليات الإجلاء المحدودة عبر المعبر بعد إغلاقه يوم الأربعاء بسبب ما وصفته وزارة الخارجية الأمريكية بـ”ظروف أمنية” غير محددة.

في 1 نوفمبر، تم فتح معبر رفح أمام ما يقدر بنحو 7000 من حاملي جوازات السفر الأجنبية ومزدوجي الجنسية وعائلاتهم، بالإضافة إلى عدد محدود من الأشخاص الذين يحتاجون إلى علاج طبي عاجل، وفقًا لرويترز.

رفح أيضًا نقطة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وفي يوم الأربعاء، عبرت 106 شاحنات محملة بالأدوية الغذائية والمياه إلى غزة، وبذلك يصل إجمالي 756 شاحنة مساعدات دخلت منذ 21 أكتوبر، وفقا لأرقام الأمم المتحدة؛ هذا بالمقارنة مع ما معدله 500 شاحنة كانت تعبر إلى غزة يوميا قبل بدء النزاع.

معبر رفح الحدودي 50 ألف حامل في غزة غزة الجرحى الفلسطينيين من قطاع غزة

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