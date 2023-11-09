رئيس تونس يغيب عن قمة السعودية لمواجهة التصعيد المستمر بفلسطين

نقلت قناة الميادين عن مصادر دبلوماسية تونسية أن الرئيس التونسي قيس سعيّد لن يحضر القمة العربية والإسلامية في السعودية بشأن غزة.

وعقد اليوم الخميس اجتماع وزراء الخارجية العرب اجتماعا تحضيريا في الرياض للقمة العربية الطارئة.

ومن المقرر أن تعقد القمة العربية الطارئة السبت المقبل، لبحث سبل مواجهة التصعيد المستمر في فلسطين.



ومن المتوقع أن تطالب القمة العربية الطارئة بوقف إطلاق النار، بالإضافة إلى موقف سياسي صلب لدعم الفلسطينيين.



وهذا الاجتماع هو الثاني في أقل من شهر، بعد الاجتماع الأول الذي انعقد بشكل طارئ في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.