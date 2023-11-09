إقرار أسعار جديدة لـ السجائر .. الموعد وأزمة بسبب التجار| ماذا يحدث؟

قدمت مذيعة “صدى البلد” رنا عبد الرحمن تغطية عن تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة؛ الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، والمعدل بالقانون رقم 177 لسنة 2023، الذي بموجبه يفرض زيادة ضريبة الجدول على منتجات السجائر بجميع أنواعها المحلية والمستوردة، ومنتجات التبغ المسخن والسائل، التي بدورها ستنعكس على زيادة أسعار السجائر.

قال هاني أمان، الرئيس التنفيذي لشركة الشرقية للدخان، إن الشركة أعلنت الأسعار الجديدة، ومن اليوم سيتم بيع السجائر بتلك الأسعار، منوها بأن الزيادة ستكون طفيفة ولا تقارن بالمتوقع.

وأضاف أمان، أن السجائر متوفرة بشكل يومي، ونوفر الحصص اليومية للأسواق، متابعا: "سنقوم بتوزيع السجائر في منافذ جديدة".



وأوضح أن الراقبة على الأسعار في كافة الأماكن ومستمرة، لأن زيادة الأسعار في الخارج غير مبررة على الإطلاق، ولا يمكن أن يتم بيع السجائر بتلك الأسعار.



وتابع:"التجار بيخزنوا السجائر ويرفعوا السعر والزيادة غير مبررة على الإطلاق"، ونحذر الجميع من رفع الأسعار.

ويبدأ تطبيق زيادة أسعار السجائر اليوم 9 نوفمبر 2023 حيث قرر مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان رفع أسعار السجائر، وذلك تنفيذًا لأحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته وقانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، وذلك اعتبارًا من اليوم الأربعاء 8 نوفمبر 2023، وجاءت الأسعار كالتالي:



وتضمنت التعديلات زيادة ضريبة القيمة المضافة الثابتة على منتجات السجائر بقيمة 50 قرشا للشرائح الثلاثة لتصبح كالتالي: 450 قرشا للعبوة من أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 31 جنيها (بدلا من 24 جنيها)، و7 جنيهات للعبوة من الأصناف التي يزيد سعر بيعها عن 31 جنيها وحتى 45 جنيها (بدلا من 24 إلى 35 جنيها)، أو المستوردة التي لا يجاوز سعرها 45 جنيها (بدلا من 35 جنيها).

كما وصلت قيمة الضريبة الثابتة على أصناف السجائر المحلية والمستوردة التي يزيد سعر بيعها للمستهلك على 45 جنيها (بدلا من 35 جنيها) إلى 7.5 جنيه، وذلك بخلاف نسبة 50% تحسب كضريبة من سعر بيع المستهلك النهائي.



وقال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، في تصريحات تليفزيونية، مساء الثلاثاء، إن شركات السجائر تعمل على اعتماد قوائم الأسعار الجديدة لمنتجاتها، بعد صدور قانون التعديل الضريبي رسميًا.

وأوضح أن أسعار السجائر مقسمة إلى 3 شرائح، إذ سيكون سعر السجائر في الشريحة الأولى بحد أقصى 31 جنيهًا، وهي سجائر كليوباترا ونظيرتها، والتي سيكون سعرها من (24-31) جنيها.



وأضاف أن سعر السجائر في الشريحة الثانية (LM ونظيرتها) سيكون بحد أقصى 45 جنيهًا، مشيرًا إلى أن الشريحة العليا ستبدأ من 45 إلى 65 جنيهًا.



وكان قد قام إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان، كشف عن موعد إعلان قوائم أسعار السجائر الجديدة من الشركات المنتجة.



وقال إمبابي، إن الشركات المنتجة سوف تصدر قوائم الأسعار الجديدة للسجائر حسب الشرائح الثلاث، بعد منتصف هذه الليلة.



وأشار رئيس شعبة الدخان، إلى أنه سيتم إقرار الأسعار الجديدة بحيث لا تزيد أسعار كليوباترا عن 31 جنيها، والـ LM عن 45 جنيهًا، موضحًا أن الأسعار المقررة من الشركات قد تنخفض بقيمة جنيه عن الحد الأقصى لسقف السعر المقرر تحسبًا لتطورات ارتفاع سعر صرف الدولار أو ارتفاع مستلزمات الإنتاج مستقبلًا.

وشدد إمبابي، على أنه لن يستقيم سوق السجائر في مصر بدون عكس هرم التوزيع، مشيرًا إلى أن التاجر الجشع سيعمد إلى إخفاء مخزونه من السجائر لرفع أسعارها وزيادة هامش ربحه إلى أكثر من 50% عن الأسعار الرسمية المقررة من الشركات المنتجة.



تبلغ قيمة الزيادة في ضريبة الجدول، المطبقة على أسعار منتجات السجائر والتبغ 50 قرشًا، ويبدأ تطبيقها اليوم، عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على القانون في جلسة 30 أكتوبر المنقضي، والتي تشمل جميع منتجات السجائر والتبغ بنوعيه السائل والمسخن.

ونص القانون بعد تعديل مواده المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب، والتي أقرت وصدق عليها الرئيس السيسي، على أنه تزداد ضريبة الجدول على منتجات السجائر بجميع أنواعها، وكذلك التبغ بنوعيه "التبغ المسخن والتبغ السائل" بمقدار 50 قرشًا، وهو الأمر الذي كانت قد طالبت به شعبة الدخان بالغرف التجارية، عقب اندلاع أزمة السجائر التي شهدت أسعارها ارتفاعًا غير طبيعي.

بعد تصديق الرئيس السيسي على ضريبة الجدول، المفروضة على السجائر ومنتجاتها، والتبغ بنوعيه المسخن والسائل، التي ستؤدي إلى زيادة أسعار السجائر، وكذلك زيادة أسعار التبغ.

وتبلغ قيمة الضريبة على السجائر المحلية، التي لا يزيد سعرها عن 31 جنيها نحو 4.5 جنيهات، بينما تبلغ قيمة الضريبة على السجائر المحلية والمستوردة التي تزيد سعرها عن 31 جنيها وحتى 45 جنيها، نحو 7 جنيهات.

وتبلغ ضريبة الجدول على السجائر المحلية أو المستوردة التي يزيد سعرها عن 45 جنيها نحو 7.5 جنيهات، حيث تأتي هذه الشرائح الثلاث في منتجات السجائر، والتي حددها القانون، بعد زيادة الضريبة عليها 50 قرشًا بشكل رسمي.



و في وقت سابق



كشف إبراهيم إمبابي عن سبب توقف بيع السجائر اليوم قائلا: أوقفنا البيع ومجلس إدارة الشركات سيعتمد الأسعار الجديدة في اجتماع طارئ ، وسيتم الإعلان عن الأسعار الجديدة مساء اليوم، وستكون هي الأكبر من حيث عدد المنتجات التي تشملها زيادة الضرائب وفقا لما تم إقراره بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي

وأضاف إبراهيم إمبابي أنه من المنتظر زيادة أسعار السجائر رسميا من الشركات بمختلف شرائح أسعارها خلال ساعات، وإعلان قوائم جديدة بالأسعار بعد زيادتها، موضحًا أن أسعار السجائر الرسمية تختلف عن غير الرسمية في الأسواق والتي تشهد زيادة كبيرة في بعض الأصناف وسط أزمة نقصوعدم توافر بعض المنتجات في عدد من الأماكن.

و بالنسبة للأسعار الرسمية لمنتجات الشركة الشرقية



فتوقع «إمبابي» أن تصل الأسعار الرسمية لمنتجات الشركة الشرقية مثل كليوباترا والسوبر والبوكس للعبوة 20 سيجارة إلى بين 28 و30 جنيها، وذلك من أجل ترك مساحة لزيادة أخرى خلال الفترة المقبلة في حالة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، مع تحديد الحد الأقصى لشريحة هذه الأصناف من السجائر عند 31 جنيها.

وأشار إلى أن الشركات ترفع الإنتاج مع زيادة الأسعار المتوقعة بما يسهم في حل أزمة نقص السجائر وارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه في السوق الرسمية، لأن المستويات الجديدة للأسعار ستمكن الشركات من تغطية تكاليف الإنتاج، إضافة إلى أنه خلال الأيام القليلة القادمة سوف تشهد أسعار السجائر زيادة، بسبب صدور القانون الذي كنا نسعى له منذ 4 أشهر.