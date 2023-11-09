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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بتكلفة 50 مليون جنيه.. وزير الشباب والرياضة يفتتح عددا من المنشآت بنادي العبور

الدكتور أشرف صبحى
الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة

قام الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، مساء اليوم الخميس بافتتاح العديد من المنشآت الرياضية بنادى العبور والتى اشتملت على حمام سباحة اوليمبي،  وعدد "4 "ملاعب متعددة، وعدد "3"  ملاعب خماسي نجيل صناعى ،ومنطقة لاند سكيب.


 ورافق وزير الرياضة بجولته  المستشار طارق ربيع رئيس مجلس إدارة نادى العبور وأعضاء مجلس إدارة النادى والدكتور محمود الصبروط وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية وبحضور العديد من اعضاء مجلس النواب والشوري بمحافظة القليوبية .

وخلال جولته أعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بالطفرة الانشائية الكبيرة التى شهدها نادى العبور والتطوير الشامل بالنادي رياضيا واجتماعيا ، مشيرا إلى أن تطوير المنشآت وزيادة عدد الملاعب والمناطق والقاعات المخصصة لممارسة الأنشطة بالأندية الرياضية  يساعد بشكل كبير فى تطوير أداء اللاعبين وما له من أثر إيجابى فى تطوير الرياضة المصرية.


وتوجه صبحي بالشكر الى رئيس مجلس إدارة نادى العبور على لفتته الطيبة والذي حرص فى حديثه على شكر رئيس مجلس النادى السابق والذي بذل  من الجهد الكثير خلال فتره وجوده بالنادى.


كما أضاف أن نادى العبور نادى مكتمل الأركان للاستثمار من خلال ما قام به مجلس الإدارة من تطوير واستغلال كل مكان فى النادى لاستثماره، والذي يصب فى مصلحة أعضاء النادى من خلال توفير الموارد المالية لتطوير البنية والمنشآت الرياضية بالنادى.

وأضاف وزير الشباب والرياضة ، أن الرياضة المصرية تشهد اهتماما كبيرا من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث أصبحت الدولة المصرية قادرة على استضافة وتنظيم الاحداث الرياضية العالمية والقارية لما نمتلكه  من بنية رياضية متميزة  ، وأشار الدكتور أشرف صبحى إلى أن تطوير ورفع كفاءة المنشآت الشبابية والرياضية يساعد بشكل كبير لضمان جودة الخدمات والبرامج والأنشطة المقدمة للمواطن المصري بالشكل الذى يليق بطموحات الجمهورية الجديدة.

 

وخلال الجولة  استمع وزير الشباب والرياضة لشرح تفصيلى من المستشار طارق ربيع رئيس مجلس إدارة نادي العبور عن أهم وأبرز الأنشطة والفعاليات والألعاب والفرق الرياضية والإنجازات  التى تم  تحقيقها بالنادى كما تم تكريم أسر شهداء حرب أكتوبر المجيد على هامش الاحتفالية والافتتاحات الجديدة بالنادى كما تضمنت الاحتفالية العديد من العروض الفنية والمسرحية الخاصة بالانتصار التاريخي لحرب أكتوبر والتى قدمها أعضاء النادي.

يذكر أن نادى العبور الرياضي يعد أحد  أكبر الأندية بمحافظة القليوبية حيث يقام النادى على  مساحه 60 فدانا ويضم ١٣ ألف عضو  وتنقذ به العديد من الأنشطة والتى تضم 15  رياضة متنوعة وأكثر من فريق رياضى لكل مرحلة سنية للألعاب الرياضية المختلفة بالإضافة للأنشطة الثقافية.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المنشآت الرياضية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب أعضاء مجلس النواب

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