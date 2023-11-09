عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جمال العدل: زعلت يسرا بسبب مسلسل.. ومئات الممثلين مش لاقيين يأكلوا

جمال العدل
جمال العدل

وجه المنتج جمال العدل، رسالة اعتذار للنجمة يسرا، قائلا: “لو زعلت حد أحب جدا اعتذر له والوحيدة التي زعلتها بشكل غير مقصود، ”هات يسرا على جنب ومصر كلها على جنب"، وقلت في حوار أن مسلسلها م يعجبني وأدبا مني هو مسلسل للعدل جروب.

وأوضح جمال العدل، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنه المسئول عن المسلسل أكثر من يسرا وهي نفسها لم تكن مسئولة عن الأشياء التي لم تعجبه في المسلسل، مؤكدا أن يسرا أهم شخص في تاريخ العدل جروب والعلاقة الإنسانية أهم بكثير من الشغل وكل الناس تزعل إلا يسرا.

ونفى جمال العدل، قائمة أجور الفنانين التي تم تداولها مؤخرا، قائلا: "قائمة أجور الفنانين غير صحيحة ومش عارف من مصلحة مين ودي ضرر للشغلة كلها، وعايز أقول للجمهور في ممثلين رائعين مش لاقين يأكلوا وبيخدوا فلوس زهيدة جدا ومشكلة الفنانين أن كل فنان مشروع قائم بذاته وفي ناس مش بتعرف تدير نفسها وفي مئات الممثلين مش لاقيين يأكلوا".

جمال العدل يسرا حبر سري مصر أسما إبراهيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نقل طالب بالابتدائي إلى الجامعة مباشرة| حكاية الطفل العبقري ابن دمياط.. إيه القصة؟!

الأرصاد تكشف أبرز الظواهر الجوية اليوم الجمعة.. وماذا يحدث للطقس غدا السبت

45 دقيقة من الجدل.. حقيقة اختراق فوري Fawry ورد الشركة يحسم التكهنات

"الفرعون" لا يساعد| فيرمينو يفضح ماني ويكشف كواليس أسباب كراهيته لـ محمد صلاح في ليفربول

15 جنيها.. سعر جرام الذهب عيار 21 يرتفع مساء اليوم الخميس

يصل لـ11 ألف جنيه.. احسب مرتبك بعد إقرار زيادة الحد الأدنى للأجور

شهادات البنك الأهلي الجديدة| اعرف الشروط والمميزات.. تفاصيل

تعليق عاجل من حركة حماس علي الهدنة مع قوات الاحتلال

ترشيحاتنا

لن تكون سهلة|جوارديولا ينتظر الأهلي في كأس العالم للأندية ويكشف استعدادات السيتي

بايدن: نسعى لإيصال 150 شاحنة على الأقل يوميا إلى قطاع غزة

دعاء ليلة الجمعة لتفريج الهم.. احرص عليه طوال اليوم

شقق بديلة أو تعويضات مالية.. وزير النقل يطمئن أهالي كفر العلو في حلوان

أحدث أسعار هيونداي اكسنت RB موديل 2024 في مصر

الأرصاد تكشف أبرز الظواهر الجوية اليوم الجمعة.. وماذا يحدث للطقس غدا السبت


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شهادات البنك الأهلي الجديدة| اعرف الشروط والمميزات.. تفاصيل

صورة غريبة.. ياسمين صبري تثير ضجة بظهورها |شاهد

أبيض وأسود.. درة تثير الجدل بظهورها | شاهد

45 دقيقة من الجدل.. حقيقة اختراق فوري Fawry ورد الشركة يحسم التكهنات

فيديو

إسرائيل تسحب حيوانات منوية من جثث قتلى هجوم حماس .. ما القصة؟ «فيديوجراف»

حقيقة اختراق فوري Fawry .. وهذا رد الشركة / فيديوجراف

إقرار أسعار جديدة لـ السجائر .. الموعد وأزمة بسبب التجار| ماذا يحدث؟

حقيقة تأجيل الانتخابات الرئاسية.. حملة السيسي ترد على الشائعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ