الأفريقي للتصدير والاستيراد يعين هيثم المعايرجي نائبا لرئيس البنك

أعلن البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد عن تعيين هيثم المعايرجي نائب الرئيس التنفيذي لبنك التجارة العالمية، خلفاً لـ عمرو كامل، نائب الرئيس التنفيذي السابق لتطوير الأعمال والخدمات المصرفية للشركات.



وقال البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد في بيان صادر عن اليوم، إن المعايرجي صاحب خبرة المتنوعة لأكثر من ثلاثة عقود ، مع 25 عامًا مكرسة للمؤسسات المصرفية الإقليمية والمتعددة الجنسيات، بما في ذلك سيتي بنك، وبنك ستاندرد تشارترد، وسوسيتيه جنرال. طوال حياته المهنية.

شغل المعايرجي مناصب مختلفة في رئاسة أقسام المعاملات المصرفية العالمية/التمويل التجاري، والخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية، والخدمات المصرفية للأفراد، والمصانع الرقمية، والعمليات، والتكنولوجيا.



علاوة على ذلك، تمتد خبرة المعايرجي إلى أسواق متعددة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع التركيز بشكل أساسي على مصر ودول مجلس التعاون الخليجي. بالإضافة إلى ذلك، يجلب السيد المعايرجي منظورًا دوليًا إلى الخارج، بعد أن عمل على نطاق واسع في آسيا وأوروبا والأمريكتين خلال فترة عمله مع بنوك متعددة الجنسيات أخرى.

قال البروفيسور بنديكت أوراما ، الرئيس التنفيذي للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد:

"يسعدنا أن نرحب بهيثم المعايرجي في البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد كنائب الرئيس التنفيذي لبنك التجارة العالمية. يتماشى هذا التعيين المهم مع رؤيتنا الاستراتيجية، على النحو المبين في الخطة الاستراتيجية السادسة. بفضل الخيرة الواسعة التي يتمتع بها المعايرجي، لا يساورنا أي شك في أنه سيلعب دورًا محوريًا في تعزيز مهمتنا المتمثلة في تعزيز التجارة والتكامل الاقتصادي بين البلدان الأفريقية ".



يقود المعايرجي في منصبه الجديد فريقًا يدير مجموعة متنوعة من العملاء في جميع أنحاء إفريقيا، كما سيتم تكليفه بتطوير مجموعة واسعة من المنتجات المصرفية التجارية العالمية.

ويشمل ذلك التمويل التجاري والقروض المشتركة والخدمات الاستشارية وخدمات سوق رأس المال. كما سيكون مسؤولاً عن تحديد مصادر فرص المعاملات الجديدة، وإدارة سلسلة القيمة بأكملها للخدمات المصرفية التجارية العالمية، مع التخفيف من المخاطر المرتبطة بها. بالإضافة إلى ذلك، سيعمل كحلقة وصل بين الرئيس ومجلس الإدارة وأصحاب المصلحة والمستثمرين الذين يقدمون التوجيه الاستراتيجي وبناء العلاقات وضمان الامتثال للمبادئ التوجيهية للمخاطر، وهو دور حيوي محوري لنجاح البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد وبنك التجارة العالمية.

من جانبه قال هيثم المعايرجي: "يشرفني كثيرا أن أتولى هذا المنصب والمسؤوليات الجسيمة التي ينطوي عليه. فلدينا فرصة هائلة لإحداث تأثير ذي مغزى على التجارة العالمية والتنمية الاقتصادية لأفريقيا. أتطلع إلى العمل مع الفريق لتحديد الفرص الجديدة والإدارة الفعالة لسلسلة القيمة الكاملة للخدمات المصرفية التجارية العالمية مع ضمان إدارة صارمة للمخاطر. أعتقد أنه مع قيادة البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، سنحقق نتائج رائعة وندفع محفظتنا المصرفية التجارية العالمية إلى نجاح أكبر".





معلومات عن البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد:





البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد هو مؤسسة مالية أفريقية متعددة الأطراف مكلفة بتمويل وتعزيز التجارة داخل وخارج أفريقيا. كان البنك، على مدى 30 عامًا، ينشر هياكل مبتكرة لتقديم حلول تمويلية تدعم التحول الهيكلي للتجارة الأفريقية، وتسريع التصنيع والتجارة البينية، وبالتالي تعزيز التوسع الاقتصادي في أفريقيا. أطلق البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، وهو داعم قوي لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، نظام الدفع والتسوية لأفريقيا الذي اعتمده الاتحاد الأفريقي كمنصة للدفع والتسوية لدعم تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية. ومن خلال العمل مع أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والاتحاد الأفريقي، يقوم البنك بإنشاء صندوق تسوية بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي لدعم البلدان للمشاركة بفعالية في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. في نهاية عام 2022، بلغ إجمالي أصول وضمانات البنك أكثر من 31 مليار دولار أمريكي، وبلغت أموال مساهميها 5.2 مليار دولار أمريكي. صرف البنك أكثر من 86 مليار دولار أمريكي بين عامي 2016 و 2022. حصل البنك على تصنيفات حصل على تقدير (A) من المؤسسة العالمية لتقدير الجدارة الائتمانية (المقياس الدولي) وتقدير(Baa1) من مؤسسة موديس، وتقدير (ِA-) من الوكالة اليابانية للتصنيف الائتماني وتقدير (BBB) من مؤسسة فيتش. تطور البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد إلى مجموعة مصرفية تضم البنك وفرعيه المتمثلين في صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا، ومؤسسة إدارة التأمين،، ( تشكل معًا "المجموعة

