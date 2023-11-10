البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد يدعم زيمبابوي بـ40 مليون دولار

وقع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسم بنك" Afreximbank وبنك جمعية البناء في أفريقيا الوسطى (CABS)، أحد البنوك التجارية الرائدة في زيمبابوي، اليوم الجمعة مذكرة لتسهيل تمويل تجاري بقيمة 40 مليون دولار لمدة 3 سنوات يهدف إلى دعم القطاعات الإنتاجية في زيمبابوي.



وقع الاتفاق كل من دينيس دينيا، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية والخدمات المصرفية (FABS) في "افريكسم بنك" Afreximbank وميهلولي مبوفو المدير العام لبنك CABS، حيث من المنتظر أن يمثل هذا الاتفاق جزءًا لا يتجزأ من زيادة القدرة في قطاعات الزراعة والتعدين والتصنيع في زيمبابوي.

دعم 573 مؤسسة صغيرة ومتوسط ة



ومن المتوقع أن تؤثر الصفقة على حوالي 573 مؤسسة صغيرة ومتوسطة على مدار ثلاث سنوات، حيث تتكون النساء والشباب من 75٪ من هذه الشركات