عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تضامنا مع غزة.. وزير الشباب والرياضة يطلق الحملة القومية للتبرع بالدم

صدى البلد

أطلق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الحملة القومية للتبرع بالدم تضامنا مع غزة تحت شعار "تضامن شباب مصر مع غزة"، والتي تنفذها الوزارة في جميع محافظات الجمهورية، بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة ومجلس القبائل والعائلات المصري وبنك الدم.

جاء انطلاق الحملة من مركز شباب التجمع الأول وبالتزامن عبر الفيديو كونفرانس  مع مديريات الشباب والرياضة بجميع محافظات الجمهورية، بحضور اللواء عبد الرحمن شلش، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لشئون الوزير، الدكتور سيد حزين وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، وكل من الاستاذ محمد بركات والاستاذة شيرين خالد من مجلس القبائل والعائلات المصري، الدكتور محمد عبد القادر رئيس الادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، وعبر الفيديو كونفرانس السادة مديري مديريات الشباب والرياضة على مستوي الجمهورية.

أكد وزير الشباب والرياضة أن الحملة تأتي تضامنا مع الشعب الفلسطيني بصفة عامة والاشقاء في غزة بصفة خاصة، حيث سيتم التبرع بالدم من أجل المساهمة في علاج الجرحى والمصابين، في إطار الدور الذي تقوم به مصر دائما لمساندة اشقائها في فلسطين.

وأوضح أهمية الدور المجتمعي الذي تقوم يه مراكز الشباب والتي تعمل خلاله وزارة الشباب والرياضة على استغلال طاقات الشباب المصري وتحويلها لما يعود بالنفع على الدولة المصرية او المساهمة والدعم في الحملات القومية التي تنفذ على مستوي الجمهورية، مشيرا إلى أن الشباب المصري اكد خلال حديثه معهم على الوقوف خلف القيادة السياسة وداعمين في القرارات التي تهم مصلحة الوطن.

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تضامن شباب مصر مع غزة مجلس القبائل والعائلات المصري بنك الدم الفيديو كونفرانس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

99 مليار دولار تنعش خزينة الدولة|سعر الأخضر رسميا الآن بعد بيان الحكومة

لأول مرة| طالب ينتقل من المرحلة الابتدائية إلى الجامعة.. كيف حدث ذلك؟

300 جنيه دفعة واحدة|تراجع سعر الذهب بعد قرار الحكومة العاجل..وعيار 21 مفاجأة

مفاجأة .. كولر يرفض استمرار موديست وخالد بيبو في الأهلي

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار في السوق السوداء

نجاح جديد.. كتائب القسام تعلن إلحاق خسائر كبيرة بالجيش الإسرائيلي

أمطار رعدية غدا.. الأرصاد تعلن خبرا عاجلا لـ محبي الشتاء

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم.. اعرف الكيلو وصل كام

ترشيحاتنا

خطوات استخراج لوحة سيارة جديدة وبدل تالف

فضل حفظ أول عشر آيات من سورة الكهف .. يفوز بها الوعد الإلهي

تابع الفريق ويعرف شيكابالا.. مدرب إيطالي يقترب من تدريب الزمالك

الصحة الفلسطينة: 11078 شهيدا و2749 مصابا حصيلة العدوان الإسرائيلي

عقوبة التخلف عن صلاة الجمعة كسلا وتهاونا.. تحذير ووعيد شديد

بعد تهديد الاحتلال.. إخلاء مجمع النصر الطبي في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان كب.. أصالة تثير الجدل بإطلالتها في حفل روائع بليغ حمدي

مشروب سحري لعلاج الأنيميا

تخفيف الأعراض فقط| علاج فيروس جدري القرود.. تعرف عليه

تأكد إنك محتاجها.. 5 أعراض تكشف نقص أوميجا 3

فيديو

توطين الفلسطينيين في سيناء | مطمع إسرائيلي يعود تاريخه للخمسينيات

لدغة مميتة .. وفاة نجم عالمي بسبب عنكبوت

انسحاب ريهام سعيد من قناة الشمس.. تفاصيل مثيرة| فيديو جراف

خلعوا الأسفلت| شاهد كيف يبدو مخيم جنين بعد مداهمة جيش الاحتلال.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ