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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

أول فرحته.. حمو بيكا يعلن عن استقبال أول مولود له

صدى البلد

حرص مؤدي المهرجانات حمو بيكا على مشاركة جمهوره فيديو من كواليس ولادة ابنته الأولى تاج، حيث ظهر فى الفيديو مع زوجته شمس وهما يستعدان لاستقبال أول مولود لهما.

شاهد الفيديو:

وعلق حمو على الفيديو قائلا: اللهم لك الحمد، فرحة العمر كله أن ربنا سبحانه وتعالى يرزقك بحتة منك ومن حبيبة عمرك.. والحمد لله ربنا رزقتي بأهم حاجة في حياتي "تاج".. ربنا يخليكوا ليا يا رب وأقدر اسعدك وأساعدك في حياتك يا بنتي.

 

وكان قد كشف الفنان أكرم حسني عن انتهاء خلافه مع مؤدى المهرجانات حمو بيكا والذي كان بسبب أغنية بالباقي لبان.

وقال أكرم حسني في تصريح لقناة العربية :" خلافي مع حمو بيكا انتهي و لم أرفع دعوى قضائية لأنني وجدته طيب وعلى نياته".
 

شاهد الفيديو:

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