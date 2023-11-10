عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: توجيه الرئيس نفقات الدعاية الانتخابية لصالح غزة يعكس البعد الإنساني وتقدير الأزمة

النائبة شيماء محمود
النائبة شيماء محمود نبيه، عضو مجلس النواب

أشادت د. شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب ،بتوجيه المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لحملته الانتخابية بتخفيض تكاليف الدعاية للحملة الانتخابية خلال المرحلة المقبلة نظراُ للظرف الاستثنائي الذي تمر به المنطقة ودعوة كافة الأحزاب والجهات المؤيدة للحملة والتي تنوي دعم الحملة أو التبرع لها بأموال، أن تتبرع بتلك الأموال لحسابات المؤسسات والجمعيات الأهلية التي تدعم أهالي قطاع غزة.

وأكدت النائبة، في تصريحات لها اليوم، أن ذلك يعكس مدى البعد الإنساني لتقديم الدعم إلى أهالي غزة، في ظل الظروف التي يمر بها القطاع جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم .

وأكدت " نبيه"، أن مصر بقيادة الرئيس السيسي لم تتأخر عن تقديم كل أشكال الدعم؛ لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الأعزل، مشيرة إلى أن مصر داعمة للقضية الفلسطينية، وترفض أي عمليات تهجير قسري للفلسطينيين، كما فتحت معبر رفح؛ لتقديم المساعدات، وعلاج المصابين في المستشفيات المصرية.

وأشارت " نبيه" إلى أن مثل هذا الموقف للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بتوجيه حملته الانتخابية بالتبرع لأهالي غزة، هو نابع من قيادة وطنية، وزعيم وطني لم يتأخر يوما عن دعم القضية الفلسطينية، وقرار من قيادة حريصة على رفع المعاناة عن أهالي غزة.

وأكدت "نبيه" أن الشعب المصري يقف خلف القيادة السياسية ويدعمها، مشيرة إلى أن المصريين سيضربون المثل في المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بالنزول إلى صناديق الاقتراع؛ إيمانا منهم بأهمية هذا الحدث.

وشددت على أنها تؤيد المرشح الرئاسي عبد الفتاح  السيسي في الانتخابات القادمة؛ لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة، ومسيرة الإنجازات والمشروعات القومية والتنموية التي شهدتها البلاد في عهده على مدار الـ9 سنوات الأخيرة، والتي أحدثت طفرة تنموية كبيرة في مصر؛ لتخطو خطوات ملموسة وكبيرة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

عبدالفتاح السيسي الجمعيات الأهلية الاحزاب مجلس النواب المشروعات القومية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

99 مليار دولار تنعش خزينة الدولة|سعر الأخضر رسميا الآن بعد بيان الحكومة

حسين لبيب السبب.. تطور مفاجئ بشأن موقف الأهلي من التعاقد مع فتوح

6 قرارات من النيابة في مشاجرة ابنة هبة قطب وموظف جامعة الدول العربية

لأول مرة| طالب ينتقل من المرحلة الابتدائية إلى الجامعة.. كيف حدث ذلك؟

تطور عاجل وغير متوقع في أزمة أحمد فتوح مع الزمالك.. تفاصيل

بيان عاجل من حماس بعد جريمة الاحتلال الإسرائيلي في مدرسة البراق

أمطار رعدية غدا.. الأرصاد تعلن خبرا عاجلا لـ محبي الشتاء

بعد أنباء توقيعه للأهلي.. عمر كمال عبد الواحد يثير الجدل برسالة غامضة

موضوعات متعلقة

مستقبل وطن ينظم فعالية كبرى في حب الرئيس السيسي بالإسكندرية .. شاهد

كتلة الحوار تزور الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

ترشيحاتنا

بنزيما يقود تشكيل الاتحاد في مواجهة أبها بالدوري السعودي

إعلان الرياض: نؤكد على حل الدولتين ومبادرة السلام العربية لإنهاء الأزمة بغزة

السفير هشام بدر: دعم 162 مشروعا ذكيا للتفاعل مع المؤسسات المالية للاستثمار

لضبط الأسعار.. التموين تزف بشرى بشأن السكر

122 يوما على شهر الصيام.. موعد غرة رمضان 2024

انخفاضات جديدة في الأسعار .. شعبة الخضروات تزف خبرا سارا على الهواء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالريش.. أنابيلا هلال تخطف الأنظار بهذه الإطلالة من دبي

بإطلالة ناعمة.. نادين نسيب نجيم تشارك متابعيها صورة جديدة على إنستجرام

للحفاظ على صحة الرئة .. عليك باتباع هذه النصائح

دموع الفرح.. ليلى علوي تبكي خلال التحضير لـ زفاف ابنة شقيقها

فيديو

هل اعتزلت مشيرة إسماعيل الفن بعد الحجاب؟  «فيديوجراف»

أتطلع بشكل كبير على الإسلام والقرآن .. الإعلامي اللبناني نيشان يحسم الجدل بشأن ديانته

انخفاض أسعار الذهب بسبب قرار حكومي مهم .. ومفاجأة بعيار 21

توطين الفلسطينيين في سيناء | مطمع إسرائيلي يعود تاريخه للخمسينيات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ