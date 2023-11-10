برلمانية: توجيه الرئيس نفقات الدعاية الانتخابية لصالح غزة يعكس البعد الإنساني وتقدير الأزمة

أشادت د. شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب ،بتوجيه المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لحملته الانتخابية بتخفيض تكاليف الدعاية للحملة الانتخابية خلال المرحلة المقبلة نظراُ للظرف الاستثنائي الذي تمر به المنطقة ودعوة كافة الأحزاب والجهات المؤيدة للحملة والتي تنوي دعم الحملة أو التبرع لها بأموال، أن تتبرع بتلك الأموال لحسابات المؤسسات والجمعيات الأهلية التي تدعم أهالي قطاع غزة.

وأكدت النائبة، في تصريحات لها اليوم، أن ذلك يعكس مدى البعد الإنساني لتقديم الدعم إلى أهالي غزة، في ظل الظروف التي يمر بها القطاع جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم .

وأكدت " نبيه"، أن مصر بقيادة الرئيس السيسي لم تتأخر عن تقديم كل أشكال الدعم؛ لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الأعزل، مشيرة إلى أن مصر داعمة للقضية الفلسطينية، وترفض أي عمليات تهجير قسري للفلسطينيين، كما فتحت معبر رفح؛ لتقديم المساعدات، وعلاج المصابين في المستشفيات المصرية.

وأشارت " نبيه" إلى أن مثل هذا الموقف للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بتوجيه حملته الانتخابية بالتبرع لأهالي غزة، هو نابع من قيادة وطنية، وزعيم وطني لم يتأخر يوما عن دعم القضية الفلسطينية، وقرار من قيادة حريصة على رفع المعاناة عن أهالي غزة.

وأكدت "نبيه" أن الشعب المصري يقف خلف القيادة السياسية ويدعمها، مشيرة إلى أن المصريين سيضربون المثل في المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بالنزول إلى صناديق الاقتراع؛ إيمانا منهم بأهمية هذا الحدث.

وشددت على أنها تؤيد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات القادمة؛ لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة، ومسيرة الإنجازات والمشروعات القومية والتنموية التي شهدتها البلاد في عهده على مدار الـ9 سنوات الأخيرة، والتي أحدثت طفرة تنموية كبيرة في مصر؛ لتخطو خطوات ملموسة وكبيرة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.