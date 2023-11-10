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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الكل هيشوفها أوي بكرة .. تحذير عاجل من الأرصاد

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، إن مصر في الطريق إلى انخفاض في درجات الحرارة، فضلا عن تقلبات جوية في حالة الطقس، ومن أهم تلك التقلبات سقوط الأمطار، إذ أنه من المتوقع خلال غدا وبعد غد (السبت والأحد) التأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة، وكذلك السحب الرعدية، ويُلاحظ بشكل كبير مع مساء غد السبت. 

 الأرصاد تحذر من الطقس الأيام المقبلة 

وأضافت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسى في برنامج "خط أحمر" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أنه سيكون هناك فرص لسقوط الأمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على بعض المناطق الموجودة في مدن القناة، والقاهرة الكبرى، وأماكن في الصحراء الغربية وشمال الصعيد، والأمطار ستمتد خفيفة لجنوب الوجه البحري، وسلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب الصعيد، أمطار متفاوتة الشدة ورعدية في معظم محافظات الجمهورية بما فيهم القاهرة الكبرى. 

وتابعت عضو الأرصاد، أن السحب الرعدية أحيانا يكون معها نشاط للرياح يكون مثير لبعض الرمال والأتربة، خاصة في الصحراء الغربية وشمال الصعيد، مع انخفاض قيم درجات الحرارة لتعود للمعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام، إذ أن درجات الحرارة مع منتصف الأسبوع القادم ستنخفض خلال فترة النهار والليل، إذ أن النهار ستكون ما بين 27 لـ 26 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، والليل 18 درجة خلال فترات الليل. 

ونوهت بضرورة توخي الحذر فيما يتعلق بنوعية الملابس خاصة في الفترات المبكرة من النهار والساعات الأخيرة من الليل. 

وأوضحت، أن فرص الأمطار مستمرة لنهاية الأسبوع ولكن ستختلف من منطقة إلى أخرى، مناشدة بضرورة متابعة النشرات الجوية بشكل دوري، والعمل على ارتداء الملابس الشتوية خاصة في المحافظات المعنية بسقوط الأمطار، والابتعاد عن أعمدة الإنارة وألواح الإعلانات والمباني المتهالكة، وتوخي الحذر أثناء القيادة. 

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