عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه البحيرة تعلن جاهزيتها لمواجهة الأزمات بفصل الشتاء

صدى البلد

أكد المهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيره  علي جاهزية معدات وسيارات الشركة لمجابهة الأزمات والكوارث خلال فصل الشتاء وبالتنسيق بشكل مبكر مع كل الجهات التنفيذية بالمحافظة، وتحديد النقاط الساخنة لتكون ذات أولوية حرجة للتمركز بها اثناء النوات.


وحرص نشأت على مراجعة كفاءة استيعاب شبكة الكباري والأنفاق الهامة للحفاظ علي السيولة المرورية أثناء الأمطار الغزيرة، والمتابعة الدورية مع هيئة الأرصاد الجوي لرفع حالة الطوارئ فور ورود تحذيرات بالأمطار .


وقال نشأت، ان غرفة الطوارئ في انعقاد علي مدار الساعة لاستقبال شكاوي المواطنين، والمتابعة اللحظية لحالة الطقس بجانب  توفير المعدات الحديثة للقدرة علي التعامل مع النوات الشديدة 


موضحا أن الاصطفاف يأتي في إطار إستعداد أجهزة الدولة المعنية والمحافظات لمجابهة أي أزمات أو كوارث تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الخاصة برفع درجة الإستعداد لمجابهة الأزمات والكوارث والمراجعة الدورية لجاهزية وفاعلية جميع الأجهزة ورفع قدرات المعدات إستعداداً لأى طارئ جاء ذلك أثناء عمل إصطفاف لسيارات ومعدات الشركة  بجميع مراكز ومدن المحافظه  .


وشهد الاصطفاف  عرض أنواع السيارات والمعدات وإمكانياتها وحالتها والخبرة الفنية لسائقي السيارات، للوقوف علي مستوي جاهزيتها للتعامل الفورى والسريع مع الأزمات والطوارئ تزامنا مع بدء موسم الشتاء لهذا العام وذلك بحضور هاني عبد الوهاب مدير عام المتابعة بوزارة التنميه المحليه والوفد المرافقه له  من الشركه القابضه  والمهندس  وليد عبد المنعم رئيس قطاع الصرف بالشركه ومدير عام الشبكات

IMG-20231108-WA0006
IMG-20231108-WA0006
IMG-20231108-WA0004
IMG-20231108-WA0004
IMG-20231108-WA0007
IMG-20231108-WA0007
IMG-20231108-WA0008
IMG-20231108-WA0008
IMG-20231108-WA0010
IMG-20231108-WA0010
IMG-20231108-WA0013
IMG-20231108-WA0013
مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيره محمد سعيد نشأت الأزمات والكوارث الامطار الصرف الصحى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسين لبيب السبب.. تطور مفاجئ بشأن موقف الأهلي من التعاقد مع فتوح

أمطار رعدية غدا.. الأرصاد تعلن خبرا عاجلا لـ محبي الشتاء

تطور عاجل وغير متوقع في أزمة أحمد فتوح مع الزمالك.. تفاصيل

تحرك 5 آلاف جنيه.. ماذا حدث لأسعار السكر الأبيض وكيف ردت التموين؟

6 قرارات من النيابة في مشاجرة ابنة هبة قطب وموظف جامعة الدول العربية

بعد أنباء توقيعه للأهلي.. عمر كمال عبد الواحد يثير الجدل برسالة غامضة

راقصة تواجه مشكلة قانونية.. تفاصيل

بيان عاجل من حماس بعد جريمة الاحتلال الإسرائيلي في مدرسة البراق

ترشيحاتنا

ليلتك يا بنزيما.. الاتحاد يقسو على أبها برباعية في دوري روشن السعودي

مصطفى بكري: غزة ستنتصر حتى لو كان هناك فلسطيني واحد.. فيديو

بيان مهم من حركة حماس يخص الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال

مصطفى بكري: ما تقوم به المقاومة الفلسطينية فخر لكل عربي

لفترة محدودة.. بيجو 508 موديل 2023 بخصم 70%

لازم تبيعوه | حارس الزمالك السابق يحرّض النادي ضد فتوح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في حفل زفافها.. شاهد| ابنة شقيق ليلى علوي قبل وبعد المكياج

بالريش.. أنابيلا هلال تخطف الأنظار بهذه الإطلالة من دبي

بإطلالة ناعمة.. نادين نسيب نجيم تشارك متابعيها صورة جديدة على إنستجرام

للحفاظ على صحة الرئة .. عليك باتباع هذه النصائح

فيديو

تمثال لاماسو الآشوري .. دليل في التوراة عن إسقاط القدس مرتين

بمقدم 50 ألف جنيه .. طرح شقق سكنية جديدة بأسعار مميزة

حالة الطقس.. أمطار رعدية بعدة مناطق وتحذير من الشبورة

هل اعتزلت مشيرة إسماعيل الفن بعد الحجاب؟  «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ