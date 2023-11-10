مياه البحيرة تعلن جاهزيتها لمواجهة الأزمات بفصل الشتاء

أكد المهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيره علي جاهزية معدات وسيارات الشركة لمجابهة الأزمات والكوارث خلال فصل الشتاء وبالتنسيق بشكل مبكر مع كل الجهات التنفيذية بالمحافظة، وتحديد النقاط الساخنة لتكون ذات أولوية حرجة للتمركز بها اثناء النوات.



وحرص نشأت على مراجعة كفاءة استيعاب شبكة الكباري والأنفاق الهامة للحفاظ علي السيولة المرورية أثناء الأمطار الغزيرة، والمتابعة الدورية مع هيئة الأرصاد الجوي لرفع حالة الطوارئ فور ورود تحذيرات بالأمطار .



وقال نشأت، ان غرفة الطوارئ في انعقاد علي مدار الساعة لاستقبال شكاوي المواطنين، والمتابعة اللحظية لحالة الطقس بجانب توفير المعدات الحديثة للقدرة علي التعامل مع النوات الشديدة



موضحا أن الاصطفاف يأتي في إطار إستعداد أجهزة الدولة المعنية والمحافظات لمجابهة أي أزمات أو كوارث تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الخاصة برفع درجة الإستعداد لمجابهة الأزمات والكوارث والمراجعة الدورية لجاهزية وفاعلية جميع الأجهزة ورفع قدرات المعدات إستعداداً لأى طارئ جاء ذلك أثناء عمل إصطفاف لسيارات ومعدات الشركة بجميع مراكز ومدن المحافظه .



وشهد الاصطفاف عرض أنواع السيارات والمعدات وإمكانياتها وحالتها والخبرة الفنية لسائقي السيارات، للوقوف علي مستوي جاهزيتها للتعامل الفورى والسريع مع الأزمات والطوارئ تزامنا مع بدء موسم الشتاء لهذا العام وذلك بحضور هاني عبد الوهاب مدير عام المتابعة بوزارة التنميه المحليه والوفد المرافقه له من الشركه القابضه والمهندس وليد عبد المنعم رئيس قطاع الصرف بالشركه ومدير عام الشبكات

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