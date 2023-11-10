الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي ينفّذ حزامًا ناريًا حول مجمّع الشفاء بـ غزة

قال أشرف القدرة المتحدث باسم الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف المستشفيات لإخراج المنظومة الصحية من الخدمة.

وأضاف القدرة، خلال مداخلة عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"،: "جيش الاحتلال يستخدم قنابل الفسفور الأبيض في قصف محيط مجمع الشفاء الطبي في غزة".

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي نشر قناصته بالقرب من مجمع الشفاء الطبي وينفذ حزاما ناريا في محيطه.



وتابع أشرف القدرة المتحدث باسم الصحة الفلسطينية،: "مدفعية الاحتلال تواصل قصفها مجمع الشفاء الطبي بغزة بالتزامن مع إطلاق قنابل مضيئة فوق المجمع".

