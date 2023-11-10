مصطفى بكري: ما تقوم به المقاومة الفلسطينية فخر لكل عربي

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن ما تقوم به المقاومة الفلسطينية هو فخر لكل مصري وعربي، وما تفعله المقاومة أمام الاحتلال الإسرائيلي، هو رد فعل لرفضهم كل جرائم الحرب بحق الفلسطينيين.

وأوضح بكري، خلال برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر قناة "صدى البلد" إن المقاومة الفلسطينية كبدت قوات الاحتلال الإسرائيلية خسائر فادحة، لم يكن يتوقعها أكثر المتفائلين.

قوات الاحتلال

وأكد بكري: لولا صمود الشعب الفلسطيني في وجه قوات الاحتلال؛ كان سيتم هدم المسجد الأقصى، لكي تحقق إسرائيل هدفها.

وأضاف مصطفى بكري: "بسالة وشجاعة الفلسطينيين منعت الاحتلال من هدم الأقصى".