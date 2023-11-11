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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

جون ليوي أكرا: أفريقيا عانت من الاستعمار ونبذل جهودًا لتعزيز التجارة الحرة القارية

افريكسم بنك
افريكسم بنك

قال جون ليوي أكرا، رئيس البنك الافريقي للاستيراد والتصدير افريكسم بنك السابق ، إن البنك يمتلك استراتيجية واضحة لتنمية التجارة البينية في القارة الإفريقية بالتوازي مع التحديات التي شهدتها المنطقة بداية من تداعيات فيروس كورونا قبل عامين وصولا بالأزمة الروسية الأوكرانية وانتهاء بالأزمات الجيوسياسية الراهنة.


جاء ذلك  خلال كلمته بفعاليات جلسة منتدي التجارة والاستثمار ضمن الملتقي السنوي الثالث لقمة التجارة الافريقية IATF2023التي تستضيفه مصر اليوم الثالث على التوالي حتي 15 نوفمبر الجاري.


أضاف الاستعمار الأجنبي على بلدان أفريقيا تسبب في التأثير على التنمية في القارة السمراء خصوصا فيما يتعلق بالتجارة البينية وتصدير المولد الخام في صورتها الأولية.


وأوضح أن هناك اعتمادًا علي اتفاقية التجارة الحرة القارية باعتبارها محركا لقواعد اللعبة في القارة الأفريقية للتغلب علي التحديات التي تواجه الدول الأفريقية والتغييرات المناخية و مواجهة ضعف ارقام التجارة البينية الافريقية بسبب تدني خدمات البنية التحتية ونقص المعلومات وربط الأسواق.
 

وأشار إلى هناك جهودً للبنك لتحقيق التكامل مع الدول الأفريقية عبر اتفاقية التجارة الحرة القارية والتي تعد أحد استراتيجيات التنمية المستدامة 2063 التي ينفذها الاتحاد الأفريقي والبنك.
 

وأشار إلي أن هناك اهتماما بدعم الاستثمارات الأفريقية البينية باعتبارها أحد وسائل تنمية التجارة البينية وكذلك الاعتمادات علي منصات التدريب و دعم العلاقات بين البلدان الإفريقية من خلال وضع إطار لتهيئة الاستثمارات المشتركة بما ينعكس علي تعزيز الصادرات ويفتح أسواق جديدة واستكمال مسارات التنمية .

التجارة الحرة القارية إفريقيا جون ليوي أكرا البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير الأزمة الروسية ـ الأوكرانية

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