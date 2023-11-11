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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة: سندفن الشهداء في المستشفى بسبب التكدس الكبير

مجمع الشفاء الطبي
مجمع الشفاء الطبي

أكد مدير مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة محمد أبو سلمية، اليوم السبت، أن المستشفى مكدس بجثث الشهداء، وسيحاولون دفنهم فيه.

وقال مدير مجمع الشفاء الطبي، وهو الأكبر في قطاع غزة، إن ساعات فقط هي الفاصلة بين المرضى والموت، جراء الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضدهم، بحسب ما أوردته وكالة "معا" الفلسطينية.

وأضاف "أبو سلمية": “العالم يشاهدنا ونحن نموت ولسنا أرقاما”، مشيرا إلى أن "جثث الشهداء متكدسة وسنحاول دفنهم داخل المستشفى".

في السياق نفسه، أوضح وكيل وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أن قوات الاحتلال استهدفت الساحات الداخلية لمجمع الشفاء، ما أدى إلى اندلاع الحرائق، مشيرا إلى أن الموت سيكون نتيجة الحرق وليس العطش.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأسفر عن استشهاد 11 ألف فلسطيني، جراء الغارات المتواصلة والاجتياح البري، إلى جانب ارتكاب مجازر مروعة بحق المدنيين واستهداف المنشآت الصحية، والمستشفيات والمباني الأممية التي نزح إليها الفلسطينيون.

وكانت المقاومة الفلسطينية، أطلقت عملية “طوفان الأقصى” فجر 7 أكتوبر 2023 ضد مستوطنات غلاف غزة، وأسفرت عن مقتل 1400 إسرائيلي وأسر حوالي 250 آخرين.

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