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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

علي الباشا: 17% نسبة التجارة الخارجية في أفريقيا

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

أكد الوزير مفوض علي الباشا مدير إدارة أفريقيا بجهاز التمثيل التجاري، أن حجم التجارة البينية بين الدول الأفريقية لا يتعدى بين 16-17% من حجم التجارة الخارجية للقارة، وهي معدلات ضعيفة لابد من العمل على تنميتها. 


وأضاف خلال منتدى التجارة والاستثمار بمعرض التجارة البينية الأفريقي، أن هناك حاجه لزيادة الجهود المبذولة من كافة الدول الافريقية لتعزيز التجارة البينية والتكامل فيما بينهم في ظل الازمات السياسية التي تحيط بالمنطقة وتؤثر على العالم بأجمعه. 


وأشار الباشا إلى أن معرض التجارة البينية الأفريقي يعد منصة في غاية الأهمية لكل الدول في القارة من اجل التعرف على الفرص المتاحة بالقارة الأمر الذي يزيد من فرص التنمية والتكامل بالقارة. 


ونوه بوجود تحديات كثيرة تواجه التكامل القاري الأمر الذي يجعل من الأهمية العمل على الاسراع في دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية حيز النفاذ. 


وطالب الباشا ضرورة قيام حكومات الدول الأفريقية بالانتهاء من عملية المفاوضات، منوها بانه يعول على امانة الاتفاقية وفريق التفاوض لإتمام تلك العمليات وبدء التنفيذ الفعلي للاتفاقية الامر الذي سينعكس ايجابا على تحقيق التكامل القاري.

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