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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مستثمر أفريقي: توقيع اتفاقيات التحول الأخضر مهم للتنمية بالقارة السمراء

اينوجي اريون
اينوجي اريون

أكد اينوجي اريون، احد المستثمرين الافارقة ، إنه تم توقيع اتفاقيات عديدة بقارة افريقيا من أجل التحول للطاقة الخضراء وتنمية القارة الأفريقية معتبرا أنه يحقق التنمية المطلوبة لأفريقيا.

جاء ذلك خلال كلمته بفعاليات جلسة منتدي التجارة والاستثمار ضمن الملتقي السنوي الثالث لقمة التجارة الافريقية IATF2023 الذي تستضيفه مصر لليوم الثالث على التوالي ويستمر حتى 15 نوفمبر الجاري.

وذكر أن 39٪ من الموارد الكبيرة في العالم تأتي من القارة بما تحتويه من موارد معدنية ضخمة للغاية في الوقت ذاته القارة لا يتسن لها توفير الغذاء لابنائها وامتلاكها القدر الهائل من الامكانيات.

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