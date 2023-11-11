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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحيفة عبرية تعترف بحجم مجازر الإحتلال الإسرائيلي في غزة

دمار حل بغزة جراء
دمار حل بغزة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل

اعترفت صحيفة هآرتس العبرية ، أن كل الحديث عما إذا كان ما يحدث في غزة من إبادة جماعية أو مذبحة أو تطهير عرقي، أو ما إذا كانت حماس هي التي جلبت ذلك إلى غزة أو ما إذا كانت إسرائيل هي المسؤولة – كل الأسئلة والمناقشات وما إلى ذلك تتضاءل أمام حجم الموت والدمار.

وذكرت الصحيفة، أن الخسائر في الأرواح في غزة خلال الأسابيع الماضية كبيرة.

وأردفت أن الاحتلال يخنق ويقتل وإن "إنجازات" الحرب للإطاحة بحماس تشمل الآن سقوط أكثر من عشرة آلاف قتيل ، أغلبهم من المدنيين غير المقاتلين.

وتم القضاء على حوالي ألف عائلة بالكامل – رجال ونساء ومسنون، بالإضافة إلى رقم مرعب يزيد عن 4000 طفل قتلوا.

وقال محمد أبو سلمية، مدير مستشفى الشفاء، اليوم السبت: "كل ما يمكنني قوله هو أننا بدأنا نفقد أرواحاً.. المرضى يموتون كل دقيقة، والضحايا والجرحى يموتون أيضاً، حتى الأطفال في الحاضنات.. لقد فقدنا طفلاً في الحاضنة، كما فقدنا شابًا في وحدة العناية المركزة".

وأضاف أن المستشفى الواقع في مدينة غزة، ترك بدون كهرباء وإنترنت ومياه وإمدادات طبية.

وقال مصدر في الجيش الإسرائيلي لصحيفة "هآرتس" إن الجيش الإسرائيلي اتصل بمحمد أبو سلمية، مدير مستشفى الشفاء في غزة خلال الأيام الماضية، وحذره من أن المستشفى يعتبره الجيش يقع ضمن منطقة قتال، وبالتالي يجب أن يكون جميع المرضى على علم بذلك وضرورة الاخلاء.

وتضيق قوات الاحتلال الإسرائيلي الخناق على مخيم الشاطئ للاجئين في مدينة غزة، والقريب من مستشفى الشفاء، ويتلقى حاليًا حوالي 800 مريض وجريح من سكان غزة العلاج في المستشفى الذي يضم أيضًا طاقمًا طبيًا كبيرًا.

وقد تم حتى الآن إخلاء حوالي عشرة مستشفيات في شمال غزة، وبدأت عدة مستشفيات أخرى الاستعدادات اللازمة لإخلائها. 

الاحتلال في غزة إبادة جماعية استعدادات الحاضنات العناية المركزة بدون كهرباء خسائر في الأرواح

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