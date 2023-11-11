مداهمة مصنع لتعبئة السكر في القاهرة بدون ترخيص| تفاصيل

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مصنع لتعبئة السكر، كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول، وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص.

وتبين من الفحص حيازته كميات كبيرة من شكائر السكر "مخصصة لتعبئة السكر" وإعادة تعبئته فى عبوات أخرى لبيعها بأزيد من السعر لتحقيق أرباح غير مشروعة، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين وعثر بداخل المصنع على 3,200 طن سكر تموين "مدعم" وعدد من أدوات ومستلزمات التعبئة.

وبمواجهته، اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته المضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.