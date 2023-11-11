المفوض العام لوكالة الأنروا: كل شئ ينتهي في غزة ..الغذاء والدواء والوقود

قال المفوض العام لو كالة الأنروا: “ القوات الإسرائيلية دفعت الكثير من الناس في شوارع غزة، حيث يعيش أكثر من 70 ألف من النساء والأطفال في مباني الأنروا”، مؤكدًا أن الحياة صادمة في غزة وعلى شعبها، معقبًا: “الأماكن مزدحمة وكل شئ ينتهي الغذاء والدواء والوقود”.

وأضاف المفوض العام لو كالة الأنروا خلال كلمته اليوم ف القمة العربية الإسلامية المشركة غير العادية بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الغزيون اليوم يشعرون بأنهم يفتقرون الحقوق الإنسانية والعالم تخلى عنهم، متابعًا أنه حذر من خطر إزادوجية المعايير ونزع الصفة الإنسانية عن الفلسطينيين في مؤتمر يدعم المدنيين في باريس.



ووجه رسالة للزعماء العرب: أريد دعمكم وتضامنكم في هذه الأمور الطارئة.

