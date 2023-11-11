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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة سفاجا: اللجان جاهزة لاستقبال الانتخابات الرئاسية

صورة موضوعية
صورة موضوعية

أعلن اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، عن تجهيز مقر اللجان الانتخابية على مستوى مدينة سفاجا ، تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر تم تشكيل لجنة للمرور على كافة المراكز الانتخابية للاطمئنان على مدى جاهزيتها وصلاحيتها لاستقبال العملية الانتخابية.

‏كما وجه شعبان اللجنة والجهات التنفيذية بالالتزام التام بما ورد من الهيئة الوطنية للانتخابات من كافة التعليمات ومراجعة التجهيزات النهائية وتوفير المستلزمات طبقا لتعليمات الهيئة للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري.

وأضاف رئيس المدينة، أنه تم تشكيل لجنة برئاسة سكرتير المدينة وعضوية مديري الإدارات المختصة بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا لمراجعه جاهزية مقار اللجان الانتخابية بمدينة سفاجا والتأكد من توافر الشروط المطلوبة بها استعدادا للعملية الانتخابية الخاصة بانتخابات الرئاسة، وقامت اللجنة بالمرور على جميع مقرات اللجان الانتخابية بالمدينة ووجدت بعض الملاحظات التي سيتم تلافيها قبل موعد الانتخابات المقررة.

ولفت إلى تفعيل دور غرفة العمليات بالوحدة المحلية والإدارات الخدمات على مدار الساعة لتكون على اتصال دائم ومستمر مع غرفة عمليات المحافظة مع إدارة شئون المجالس بالمحافظة لمتابعة الأحداث أولا بأول، مؤكدا على أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني يستوجب ممارسة حق التصويت لاستكمال مسيرة التنمية والبناء.

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