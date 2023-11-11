حماة الوطن:كلمة الرئيس في قمة الرياض رسخت موقف مصر الثابت تجاه فلسطين

قال المهندس أحمد تيسير أمين أمانة الشئون الاقتصادية بحزب حماة الوطن، ان مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في القمة العربية الإسلامية بالمملكة العربية السعودية تعكس حرص القيادة السياسية واهتمامه بالقضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب كلها.



وأشاد المهندس أحمد تيسير بما أكده الرئيس السيسي في القمة العربية الإسلامية من ازدواجية المعايير في غزة ومطالبتة بالوقف الفوري لاطلاق النار دون قيد او شروط ووقف التهجير وحمل المجتمع الدولي باتخاذ مسئولياته فيما يحدث بضمان أمن المدنيين الأبرياءووصول المساعدات الإنسانية.



وأثني تيسير، على ما تقوم به مصر والدول العربية من توحيد للصف العربي والخروج بموقف جماعي موحد يعبر عن ارادتنا القومية المشتركة بشأن ما تشهدة غزة من انتهاكات ومجازر يقوم بها الكيان الصهيوني الغاشم الذي خرق كل المعايير الدولية والإنسانية.



وجدد أمين اقتصادية حماة الوطن تحياتة للشعب الفلسطيني الصامد ضد ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من مجازر وحشية بحق المدنيين والأطفال والنساء.



وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه كل هذه الانتهاكات المخالفة لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.