عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

قيادي بحماة الوطن: كلمة الرئيس أمام القمة عكست دور مصر الداعم للفلسطينيين

المهندس يوسف رشدان
المهندس يوسف رشدان القيادي بحزب حماة الوطن

أكد المهندس يوسف رشدان القيادي بحزب حماة الوطن أمين عام الإعلام بأمانة القاهرة أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام القمة العربية الإسلامية المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض عكست الموقف المصري بشأن ما يحدث في فلسطين، مؤكدا أن مصر بذلت جهودا كبيرة خلال الأسابيع الماضية لحماية الشعب الفلسطيني في غزة.

وقال الرئيس السيسي، فى كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة العريبة- الإسلامية المشتركة غير العادية المنعقدة بالرياض، اليوم السبت، إن الوقت يمر ثقيلًا على أهالى قطاع غزة الذين يتعرضون للقتل، لافتا إلى أن سياسة العقاب الجماعى لأهالى القطاع غير مقبولة ولا يمكن تبريرها بالدفاع عن النفس.

وأوضح رشدان، أن كلمة الرئيس السيسي كشفت للعالم من المسئول عن تدهور الأوضاع وعكست دور  مصر المحوري في المنطقة وحرصها علي ترسيخ السلام ودعمها اللا محدود للشعب الفلسطيني  ووضعت العالم و مؤسسات المجتمع الدولي أمام مسئولياته بشأن الاعتداءات الإسرائيلية

وقال رشدان إن الشعب المصري بجميع طوائفه يساند الرئيس السيسي في موقفه من قضية فلسطين   مطالبا المجتمع الدولي والأمم الكبرى بالتصدي للإجرام الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني، مشددا على أنّه لا سلام حقيقي للمنطقة والعالم دون إعطاء الشعب الفلسطيني كامل حقوقه وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

وأكد رشدان أنّ استمرار الحرب سيؤدي إلى اتساع رقعة الصراع القائم أو امتداده إلى باقي دول المنطقة، وهو ما ينذر بمرحلة من عدم الاستقرار العالمي.

الرئيس السيسي القمة العريبة القاهرة حزب حماة الوطن غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتصار ساحق للمقاومة.. جثث جنود الاحتلال تملأ الشوارع.. ولغز رقم 1111

لقاء ثنائي بين الرئيس السيسي وولي العهد السعودي على هامش قمة الرياض

48 ساعة دسمة في الزمالك| صائد البطولات يقترب من تدريب الأبيض.. وطارق حامد في النادي.. تفاصيل

مفاجأة للملاك.. حل أزمة الإيجار القديم| قانون جديد ينهي الأزمة

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

وقع العقود .. أحمد حسن يكشف مفاجآت داخل بيراميدز

تهديدي.. خطاب عاجل لـ حسن نصر الله وهذا أبرز ملامحه

أسعار السكر تفاجئ المواطنين| توجيه هام من التموين بشأن تداوله.. وهذا سعر الكيلو الآن

موضوعات متعلقة

برلماني: كلمة الرئيس في قمة الرياض تاريخية وتحمل المجتمع الدولي مسئولياته

مفيدة شيحة: كلمة السيسي في القمة العربية الإسلامية عبرت عن اللي جوانا

ترشيحاتنا

فايز فرحات: كلمة الرئيس السيسى تضمنت رؤية واضحة للخروج من الأزمة في غزة

الرئيس السيسي يلتقي أردوغان في الرياض

صاحب التعويذة السوداء.. سيموني الأعلى أجرا في العالم بعد تجديده لأتلتيكو مدريد

القمة العربية في الرياض.. الزعماء يدعون لوقف إطلاق النار وينتقدون الغرب| تقرير

إصابة 5 جنود إسرائيليين بجروح خطيرة جراء إطلاق النيران من لبنان

من يعوض الملك المصري! كلوب يجهز كودي جاكبو ليكون خليفة محمد صلاح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق شد الجسم ببعض الوصفات

إزاي تجمع بين الفلوس والصحة والسعادة؟.. جمال شعبان يكشف السر

ماذا يحدث للجسم عند ابتلاع العلكة؟

لم تنتهِ بالاستسلام.. كيف انتهت الحرب العالمية الأولى؟

فيديو

أحمد فؤاد خليل يكشف سر عدم حصول والده على بطولة مطلقة

رقم كبير.. أحمد فؤاد خليل يكشف أول أجر حصل عليه والده

لا أشكو لأحد.. حورية فرغلي تكشف تفاصيل عمليتها الأخيرة| فيديوجراف

7 شكائر أموال .. كنز علي بابا داخل غرفة عجوز متسول بالدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ