قيادي بحماة الوطن: كلمة الرئيس أمام القمة عكست دور مصر الداعم للفلسطينيين

أكد المهندس يوسف رشدان القيادي بحزب حماة الوطن أمين عام الإعلام بأمانة القاهرة أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام القمة العربية الإسلامية المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض عكست الموقف المصري بشأن ما يحدث في فلسطين، مؤكدا أن مصر بذلت جهودا كبيرة خلال الأسابيع الماضية لحماية الشعب الفلسطيني في غزة.

وقال الرئيس السيسي، فى كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة العريبة- الإسلامية المشتركة غير العادية المنعقدة بالرياض، اليوم السبت، إن الوقت يمر ثقيلًا على أهالى قطاع غزة الذين يتعرضون للقتل، لافتا إلى أن سياسة العقاب الجماعى لأهالى القطاع غير مقبولة ولا يمكن تبريرها بالدفاع عن النفس.

وأوضح رشدان، أن كلمة الرئيس السيسي كشفت للعالم من المسئول عن تدهور الأوضاع وعكست دور مصر المحوري في المنطقة وحرصها علي ترسيخ السلام ودعمها اللا محدود للشعب الفلسطيني ووضعت العالم و مؤسسات المجتمع الدولي أمام مسئولياته بشأن الاعتداءات الإسرائيلية

وقال رشدان إن الشعب المصري بجميع طوائفه يساند الرئيس السيسي في موقفه من قضية فلسطين مطالبا المجتمع الدولي والأمم الكبرى بالتصدي للإجرام الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني، مشددا على أنّه لا سلام حقيقي للمنطقة والعالم دون إعطاء الشعب الفلسطيني كامل حقوقه وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

وأكد رشدان أنّ استمرار الحرب سيؤدي إلى اتساع رقعة الصراع القائم أو امتداده إلى باقي دول المنطقة، وهو ما ينذر بمرحلة من عدم الاستقرار العالمي.