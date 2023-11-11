نائب بالشيوخ: كلمة السيسي في القمة العربية خارطة طريق لحل الأزمة الفلسطينية

قال النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الإسلامية اليوم بالمملكة العربية السعودية، أكدت موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية من خلال رفضها الكامل لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء في محاولة لطمس القضية الفلسطينية.

وأشاد "نصير" في تصريحات له اليوم، بما أكده الرئيس السيسي في القمة العربية بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، ودخول المساعدات الإنسانية، والعودة إلى مائدة الحوار وإحياء عملية السلام، والالتزام بالشرعية الدولية، وهذا يمثل خارطة طريق لحل الأزمة الراهنة.

وأضاف أن دعوة الرئيس السيسي بإجراء تحقيق فوري في كل ما تم ارتكابه من جرائم؛ يمثل تأكيدا على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه ما حدث من انتهاكات للقانون الدولي الإنساني ضد المواطنين والأطفال والنساء في قطاع غزة.

وأثنى نصير، على الجهود التي تقوم بها مصر على كافة المستويات السياسية والشعبية، والتي تنم عن وعي المصريين جميعا بأن قضية فلسطين هي قضية كل المصريين والعرب وكل أحرار العالم.

وجدد اللواء طارق نصير، تحياته لصمود الشعب الفلسطيني، وتحمله ما لم يتحمله أي شعب من قبل، في ظل ظروف غير إنسانية بالغة السوء.

وأكد أن الحق سيرد إلى أصحابه مهما طالت الأيام، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر.