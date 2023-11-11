صاحب التعويذة السوداء.. سيموني الأعلى أجرا في العالم بعد تجديده لأتلتيكو مدريد

أعلن أتلتيكو مدريد الإسباني تمديد عقد مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني حتى عام 2027.، والذي بدأ في قيادة الفريق منذ عام 2011 وحصد معهم الدوري وأصبح ندا قويا أمام ريال مدريد وبرشلونة .

واستطاع سيميوني أن يقود أتلتيكو مدريد في 642 مباراة في مختلف المسابقات ووصل بهم لنهائي دوري الأبطال مرتين ، لكنه خسرهما أمام ريال مدريد صاحب الرقم القياسي في حصد اللقب القاري.

وحصد أتلتيكو مع سيميوني الدوري الأوروبي ، واستطاع صاحب الـ53 عاما أن يكون الأعلى أجرا في العالم بين جميع المدربين حيث أنه يتقاضى سنويا 34 مليون يورو.

سر البدلة السوداء

ما يلفت نظر عشاق الساحرة المستديرة، هو التفاؤل والتشاؤم عند المدرب الأرجنتيني، وارتدائه دائما ، للون الأسود.

وبالبحث عن سر ارتداء سيميوني للون الأسود، وجدنا أنه يؤمن بالعديد من المعتقدات كنوع من أنواع جلب الحظ، ومنها لون الملابس وتكرار ارتداء القمصان أو الأحذية أو البدل في حالة فوزه في إحدى المباريات وهو يرتديها، وبمجرد وقوعه في الهزيمة، يعاقب هذا الثوب دون استخدامه مرة أخرى.

ووفقًا لما نشر في يومه "El Mundo" ، فإن ارتداء الأسود بالكامل يأتي من نهائي الدوري الأوروبي لعام 2012 عندما بدأ سيميوني أول ولاية له مع الروخي بلانكوس وفاز على أتلتيك بلباو 3-0 في بوخارست، وكان يرتدي بدلة وقميص وحذاء باللون الأسود ليصبح هذا اللون تعويذة سيميوني.

سواء كان هذا صحيحًا أم لا، ما هو صحيح هو أن سيموني لا يحب الأبيض كثيرًا لإنه يذكره بالمنافس التقليدي ريال مدريد، وبالتالي يفضل ارتداء الأسود الأنيق.

وقال الأرجنتيني في سيرته الذاتية "أرتدي عادة الأزرق أو الرمادي الداكن أو الأسود أو الأزرق الفاتح" وأحب غالبا الأسود.