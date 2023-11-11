مأساة الدقيقة 24.. شاهد لحظة وفاة لاعب منتخب غانا على أرض الملعب| فيديو

في مشهد صعب، يعيد إلى الأذهان وقائع سابقة في عالم كرة القدم، اتسمت بالمفاجأة المأساوية، لفظ لاعب منتخب غانا رافائيل دوامينا أنفاسه الأخيرة على أرض الملعب.

رافائيل دوامينا لاعب المنتخب الغاني البالغ من العمر 28 عام والمولود في 12 سبتمبر 1995 في غانا، والذي احترف في الدوري النمساوي والإسباني، قبل ذلك وودع الملاعب في مشهد مأساوي.

لحظة وفاة رافائيل دوامينا

في الدقيقة 24 من عمر المباراة التي جمعت بين فريقي إيجانيتا أمام بارتيزاني، توقفت المباراة نتيجة سقوط لاعب فريق إيجانيتا على أرض الملعب.

Raphael Dwamena’s final moments in the game today in Albania League.



RIP to him pic.twitter.com/5rWgiZMIIc — Saddick Adams (@SaddickAdams) November 11, 2023

سقوط دوامينا المفاجئ على أرض الملعب كان مفاجئًا وغريبًا للجميع، الأمر الذي استدعى ركضًا سريعًا من جميع لاعبي الفريقين باتجاه اللاعب من أجل اسعافه.

وصل اللاعبون غلى اللاعب الذي سقط بالقرب من منطقة الجزاء، ووصلت الأجهزة الطبية للفريقين، لكن اللاعب كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة.

من هو رافائيل دوامينا ؟

رافائيل دوامينا لاعب غاني دولي يلعب في مركز الهجوم، ويبلغ من العمر 28 سنة، وفي رصيد رافائيل دوامينا مع المنتخب الغاني، 9 مباريات سجل خلالها هدفين.

ولعب رافائيل دوامينا على الترتيب لأندية ريدبول سالزبورج، وليفيريج، وزيورخ، وليفانتي، وريال سرقسطة، وفايلة، قبل أن ينتقل لناديه الحالي في الدوري الألباني.

فيديو ولحظة سقوط رافائيل دوامينا

وتداولت الجماهير فيديو من المباراة لت لحظة سقوط دوامينا على أرض الملعب ومفارقته للحياة على الفور.