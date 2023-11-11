عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الهلال الأحمر الفلسطيني: 7 سيارات إسعاف فقط تعمل في غزة من أصل 18

اسعاف
اسعاف

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها أن الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن أن 7 سيارات إسعاف تعمل فقط من أصل 18 سيارة بقطاع غزة.

ويستهدف جيش الاحتلال سيارات الإسعاف منذ بدء العملية العسكرية على قطاع غزة هذا بالإضافة إلى المستشفيات التي قام باستهدافها وتسبب في استشهاد المئات النساء والأطفال والمرضى. 

من ناحية أخرى أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم السبت، إن الدبابات الإسرائيلية تتواجد على بعد 20 مترًا من مستشفى القدس في غزة، وكتبت على موقع ""، المعروف سابقًا باسم "تويتر"، يوم السبت إطلاق النار المباشر على المستشفى خلق حالة من الذعر والخوف الشديد بين 14 ألف نازح".

 

وأكدت أن المستشفى مهدد بالإغلاق بسبب نفاد إمدادات الوقود وعدم وصول المساعدات"، من ناحية أخرى قدمت بعض الدول سيارات إسعاف كمساعدة لقطاع غزة، ومنها الكويت وتم إدخال 4 سيارات إسعاف كويتية من معبر رفح يوم الخميس الماضي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتصار ساحق للمقاومة.. جثث جنود الاحتلال تملأ الشوارع.. ولغز رقم 1111

حكاية صائد البطولات وتدريب الزمالك وسر تواجد طارق حامد في القلعة البيضاء| تفاصيل

أول قرار من كولر تجاه لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام الجونة بالدوري

عيب عليك.. سارة التونسي تهاجم جمال العدل بعد تصريحاته النارية

وقع العقود .. أحمد حسن يكشف مفاجآت داخل بيراميدز

الأمن يسيطر على أفعال شغب الالتراس الأهلاوي من " القاهرة - الجونة"

شبورة وأمطار رعدية .. الأرصاد تحذر من طقس الغد

تهديدي.. خطاب عاجل لـ حسن نصر الله وهذا أبرز ملامحه

ترشيحاتنا

أزمة غير مسبوقة.. رئيس ريال مدريد يفتح النار على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

محمود حميدة يشارك في فعالية نقابة الصحفيين لدعم أهالي غزة

محمد العرابى: مصر وضعت 6 نقاط تتحرك من خلالها تجاه القضية الفلسطينية

مقتل 5 جنود من جيش الاحتلال بمعارك في غزة

المتحدث باسم الاحتلال: شن هجمات في سوريا ردا على إطلاق صواريخ

أحالتها لمحكمة القاهرة| تطورات جديدة بقضية سلمى الشيمي.. واعترافاتها تضعها بموقف محرج


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

8 أسباب لـ ألم الحوض عند النساء| تعرفي عليها

طريقة عمل مربى الفراولة الدايت

وفاة فنان مصري بالسرطان| من هو؟.. وأهم أعراض المرض

اليوم العالمي للسناجل .. ما قصته وسر اختياره؟

فيديو

تحذيرات وطرح حلول.. ماذا قال الرئيس السيسي في قمة الرياض عن غزة

المـ.قاومـ.مة تنتصر .. هزيمة كبيرة لجنـ.ود الاحـ.تلال في شوارع غ.ز.ة

في صمت وبعد عام ونصف.. سبب انفصال الفنان ياسر فرج عن زوجته الثانية

القمة العربية تدين انتهاكات الاحتلال وتكشف فشل مجلس الأمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قرار إنساني أؤيده بشدة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ