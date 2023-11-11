عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

تحذيرات وطرح حلول.. ماذا قال الرئيس السيسي في قمة الرياض عن غزة

صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد ايمان عبد اللطيف تغطية إخبارية حيث قال الرئيس عبدالفتاح  السيسي، إن مصر حذرت مرارا وتكرارا من التخاذل عن وقف الحرب على غزة لانه ينذر بتوسع المواجهات العسكرية في المنطقة، مهما كانت محاولات ضبط النفس.

شاهد الفيديو:

ووجه "الرئيس السيسي" خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية المشتركة، نداء إلى القوي الدولية الفاعلة، قائلا: مصر والعرب سعوا في مسار السلام لعقود وسنوات، والآن تأتي مسئوليتكم في الضغط الفعال لوقف نزيف الدم الفلسطيني على الفور.

وشدد على أهمية أعطاء الحقوق لأصحابها، لكونه الحل الوحيد لحدوث سلام، متابعا: يجب أن يتحد العالم كله لإنفاذ الحل العادل للقضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال.

شاهد الفيديو:

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتصار ساحق للمقاومة.. جثث جنود الاحتلال تملأ الشوارع.. ولغز رقم 1111

شبورة وأمطار رعدية .. الأرصاد تحذر من طقس الغد

ماذا قال خالد بيبو عن تصعيد ناشئين بالأهلي في غياب الدوليين| خاص

حكاية صائد البطولات وتدريب الزمالك وسر تواجد طارق حامد في القلعة البيضاء| تفاصيل

أول قرار من كولر تجاه لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام الجونة بالدوري

هاني سرحان يحتفل بحفل زفافه على بسمة داوود في هذا الموعد

عيب عليك.. سارة التونسي تهاجم جمال العدل بعد تصريحاته النارية

وقع العقود .. أحمد حسن يكشف مفاجآت داخل بيراميدز

موضوعات متعلقة

المـ.قاومـ.مة تنتصر .. هزيمة كبيرة لجنـ.ود الاحـ.تلال في شوارع غ.ز.ة

في صمت وبعد عام ونصف.. سبب انفصال الفنان ياسر فرج عن زوجته الثانية

القمة العربية تدين انتهاكات الاحتلال وتكشف فشل مجلس الأمن

تابوت حجري ولدغات الثعابين .. تفاصيل الكشف عن مقبرة الكاتب الملكي بأبو صير

ترشيحاتنا

أحمد موسى عن تخفيض الإنفاق على الدعاية الانتخابية في حملة السيسي: قرار حكيم

تيار الاستقلال الفلسطيني: عدد الشهداء بلغ 25 ألفا.. فيديو

فرصة.. سيات أرونا بخصم 70% وبدون جمارك

الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في قمة الرياض

قناة عبرية: معظم الأسرى لدى حماس محتجزون في جنوب غزة وليس شمالها

غياب نجمه.. ريال مدريد بالقوة الضاربة أمام فالنسيا في قمة الدوري الإسباني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

8 أسباب لـ ألم الحوض عند النساء| تعرفي عليها

أحالتها لمحكمة القاهرة| تطورات جديدة بقضية سلمى الشيمي.. واعترافاتها تضعها بموقف محرج

طريقة عمل مربى الفراولة الدايت

وفاة فنان مصري بالسرطان| من هو؟.. وأهم أعراض المرض

فيديو

تحذيرات وطرح حلول.. ماذا قال الرئيس السيسي في قمة الرياض عن غزة

المـ.قاومـ.مة تنتصر .. هزيمة كبيرة لجنـ.ود الاحـ.تلال في شوارع غ.ز.ة

في صمت وبعد عام ونصف.. سبب انفصال الفنان ياسر فرج عن زوجته الثانية

القمة العربية تدين انتهاكات الاحتلال وتكشف فشل مجلس الأمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قرار إنساني أؤيده بشدة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ