لهذا السبب .. إعفاء بعض الجمعيات من تطبيق الحد الأدنى للأجور

أكد محمد جبران رئيس اتحاد عمال مصر، أن الحد الأدنى للأجور وصل لـ 3500 جنيه، موضحًا أن السوق هو من يحكم الراتب، فهناك عمال تحصل على راتب أكبر من 3500 جنيه.



وأضاف اتحاد عمال مصر، خلال حواره ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن تطبيق الحد الأدنى، يكون على العامل المعين، وأن هذا هو الحد الأدنى، ولكن هناك مرتبات أعلى.



ولفت إلى أن العامل الذي يقبل راتبه دون شكوى فهو حر، لآنه راضي براتبه، ولذلك الشركة التي لا تلتزم بالحد الأدنى، على الموظفين بها تقديم الشكاوى.



وأوضح أن الجمعيات الأهلية القائمة على التبرعات، غير ملتزمة بـ تطبيق الحد الأدنى لـ الأجور، ولذلك وزيرة التضامن قامت بإعفاء بعض الجمعيات من تطبيق الحد الأدنى لـ المرتبات.

اتحاد عمال مصر يوجه رسالة هامة للعمال



وأشار إلي أن أي موظف يعاني من مشكلة بشأن المرتب، عليه أن يتقدم شكوى بـ اتحاد عمال مصر، أو بـ المحكمة، وسيحصل على حقه.

