عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير اقتصادي: ضخ السلع الأساسية بأسعار مخفضة سبب تراجع معدلات التضخم

السلع الغذائية
السلع الغذائية

أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن تراجع معدل التضخم جاء بسبب توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة بشكل كبير، إذ أنها أثرت على معدلات التضخم العام والذي انخفض لـ38.5، مشيرا إلى أن هناك مستويات للأسعار متغيرة باستمرار.

وأشار "بدرة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم السبت، إلى أن هناك متغيرات تؤثر على مستويات التضخم بالارتفاع والانخفاض، مؤكدًا أن تراجع معدل التضخم لا يعني انخفاض الاسعار وقد يكون بسبب العزوف عن الشراء للسلع والمنتجات.

وتابع: الآن يتم التحدث عن ارتفاع من 200 إلى 300% في سوق السيارات عن العام السابق، موضحًا أنه القطاع العقاري شهد ارتفاع كبير في الأسعار وهناك بعض الشركات الكبرى العالمية تقيم العقار بالدولار وهذا في غاية الخطورة على قطاع العقارات في مصر، كما أن الذهب في العالم انخفض وعلى العكس ارتفاع في السوق المصري، موضحًا أن ارتفاع أسعار الفائدة في العالم تسبب في عزوف الاستثمارات.

الإعلامي خيرى رمضان الدكتور مصطفى بدرة الدكتور مصطفي بدرة الخبير الاقتصادي برنامج حديث القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتصار ساحق للمقاومة.. جثث جنود الاحتلال تملأ الشوارع.. ولغز رقم 1111

ماذا قال خالد بيبو عن تصعيد ناشئين بالأهلي في غياب الدوليين| خاص

شبورة وأمطار رعدية .. الأرصاد تحذر من طقس الغد

هاني سرحان يحتفل بحفل زفافه على بسمة داوود في هذا الموعد

عمرو دياب يتعاون مع الشاعر مصطفى حدوتة في أغنية “يا قمر”

وقع العقود .. أحمد حسن يكشف مفاجآت داخل بيراميدز

أول قرار من كولر تجاه لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام الجونة بالدوري

الأمن يسيطر على أفعال شغب الالتراس الأهلاوي من " القاهرة - الجونة"

ترشيحاتنا

لم تمت.. كرم جبر: يجب وضع القضية الفلسطينية على مائدة الحوار عالميا

نتنياهو: جيش الاحتلال سيواصل ضرب قطاع غزة بكامل قوته

حذر منه النبي.. شجر الغرقد يختبئ وراءه الإسرائيليون فهل اقتربت الساعة؟

الرئاسة: الموقف المصري السعودي متطابق تجاه أزمة قطاع غزة

جديد وبدل تالف...خطوات استخراج شهادة أداء الخدمة العسكرية أون لاين

نشأت الديهي يكشف تفاصيل مباحثات الرئيس السيسي مع نظيره الإيراني لأول مرة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سهل ولذيذ.. طريقة عمل التراميسو

8 أسباب لـ ألم الحوض عند النساء| تعرفي عليها

أحالتها لمحكمة القاهرة| تطورات جديدة بقضية سلمى الشيمي.. واعترافاتها تضعها بموقف محرج

طريقة عمل مربى الفراولة الدايت

فيديو

تحذيرات وطرح حلول.. ماذا قال الرئيس السيسي في قمة الرياض عن غزة

المـ.قاومـ.مة تنتصر .. هزيمة كبيرة لجنـ.ود الاحـ.تلال في شوارع غ.ز.ة

في صمت وبعد عام ونصف.. سبب انفصال الفنان ياسر فرج عن زوجته الثانية

القمة العربية تدين انتهاكات الاحتلال وتكشف فشل مجلس الأمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قرار إنساني أؤيده بشدة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ