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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ناقد رياضي: التخلص من الألتراس" توجه سليم".. وهذا هو الحل

صدى البلد

 

أكد فتحي سند الناقد الرياضي ، ان التوجه بالتخلص من ظاهرة الالتراس ، سليم وعلى الجميع نشر الوعي بين الجماهير ، وذلك بعد الاشتباكات الكبيرة التي نشبت مساء السبت في مباراة الاهلي والجونة والتي انتهت بالتعادل الايجابي 1-1.

وأضاف سند ، أن الحل للقضاء على ظاهرة الالتراس هو توجه الجماهير المعتدلة للمدرجات ، لنشر المظهر المثالي للجماهير التي طالما زينت الملاعب في مختلف المحافل الدولية

نشبت مشادات قوية بين التراس الاهلي المسافر من القاهرة مع التراس الفريق الاحمر بالجونة اثناء تصميم التراس القاهرة على الجلوس فى مدرجات التالتة شمال.

فيما صمم التراس القلعة الحمراء المتواجد بالجونة الى التواجد في التالتة شمال مما نشبت “خناقة ” قوية وسيطر عليها رجال الأمن وسط افعال شغب شديدة من الطرفين

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