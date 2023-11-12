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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

250 دراجة.. محافظة القاهرة تنتهي من 25 محطة بمشروع «كايرو بايك»

صدى البلد

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أنه تم الانتهاء من تطوير 25 محطة من محطات مشروع كايرو بايك، وتوفير 250 دراجة تمثل المرحلة الأولى من المشروع.

وقال محافظ القاهرة إن المشروع يعمل بصورة جيدة ويلقى إقبالًا من المواطنين، كما تم تفعيل التطبيق الرقمي للمشروع لكي يشمل جميع وسائل الدفع المختلفة بالتعاون مع مشغل المشروع الجديد الذى كلفته محافظة القاهرة بالقيام بالمشروع لما له من خبرة محلية ناجحة في مجال مشاركة الدراجات. 

وأضاف محافظ القاهرة أن بيانات الرصد والمتابعة للمشروع خلال الفترة الماضية أوضحت نموًا سريعًا لقاعدة المستخدمين، حيث لقيت المنظومة إقبالا كبيرًا، وتجاوز عدد مستخدمي كايرو بايك حتى الآن 10 آلاف مستخدم خلال شهرين من زوار وقاطنى القاهرة ومنطقة وسط المدينة والسائحين المترددين عليها، كما أبدى المواطنون من مستخدمي كايرو بايك رضاءهم عن المنظومة بالشكل الجديد.

يأتي ذلك فى ضوء حرص محافظة القاهرة على نجاح مشروع مشاركة الدراجات "كايرو بايك"، والذى يمثل إحدى أهم وسائل النقل الحضري فى نطاق منطقة وسط المدينة وتنفيذه طبقًا للشروط الفنية التى تم إعدادها بخبرات عالمية وبأحدث المواصفات من خلال شراكة المحافظة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية  UN Habitat، ومؤسسة دروسوس (Drosos)، ودعم فني من معهد سياسة النقل والتنمية(ITDP)  وتشغيل محلي من قبل شركة بدل للدراجات التشاركية (Baddel).

وأوضح محافظ القاهرة أن المحافظة تسعى خلال الفترة القادمة إلى الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع، ليصل عدد المحطات إلى 45 محطة، وعدد الدراجات لـ 500 دراجة لاستكمال تغطية هذا المشروع الهام للمحافظة، وذلك إيماناً من محافظة القاهرة بأن الدراجة ليست فقط وسيلة للتنقل ولكن أيضاً رمز للتغير الثقافي الإيجابي، حيث تعد وسيلة تنقل صديقة للبيئة، ولها آثار إيجابية على المجتمع والبيئة، كتخفيف الازدحام المروري، وتحسين الصحة العامة، وتوفير تكاليف النقل، وتقليل انبعاثات الكربون، ودعم السياحة.

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