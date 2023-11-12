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رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية: كلمة الرئيس السيسى أمام قمة الرياض تاريخية وحاسمة

سولاف درويش وكيل
سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

وصفت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والامين العام للاتحاد العربي للعاملين والتأمينات والأعمال المالية ، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام القمة العربية الاسلامية المشتركة بالرياض بالتاريخية والحاسمة معتبرة المطالب ال 6 التى استعرضها الرئيس السيسى أمام القمة بمثابة خارطة طريق للوقف الفورى للاعتداءات الاسرائيلية الوحشية ضد الفلسطينيين والتوصل إلى حلول جذرية للصراع التاريخى بين الفلسطينيين والاسرائيليين والذى استمر لعقود طويلة بسبب تعنت الجانب الاسرائيلى فى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية.

وقالت " درويش " فى بيان لها أصدرته اليوم، إن كلمة الرئيس كشفت صمت المجتمع الدولي ووضعته أمام مسئولياته تجاه المجازر الوحشية والممارسات المرفوضة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي الغاشم في ظل حالة صمت دولي باتت غير مقبولة تجاه تلك الممارسات التي تستدعي موقفا دوليا واضحا وحازما للوقف الفوري لإطلاق النار ووقف نزيف الدم على الأراضي الفلسطينية.

واعتبرت النائبة سولاف درويش ، مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة العربية الإسلامية، بمثابة دليل قاطع على تأكيد استمرارية الدور التاريخى والمهم لمصر منذ بداية الأزمة في بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، فضلاً عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية مطالبة من المجتمع الدولي سرعة التحرك لاجبار إسرائيل على الوقف الفوري للاعتداءات والمجازر البشرية والدموية التى تقوم بها ضد الفلسطينيين وراح ضحيتها اكثر من 11 الف من الابرياء الشهداء من الرجال والنساء والشيوخ والاطفال والنساء.

وأعربت النائبة سولاف درويش، عن حزنها وأسفها الشديدين للمشاهد اللحظية المؤسفة التي تظهر على شاشات التلفاز تجاه ممارسات المحتل الغاصب خاصة أن 70 % من الشهداء الابرياء من الفلسطينيين كانوا من النساء والاطفال ، مؤكدة أن مصر الرئيس السيسي شخصياً يحمل على عاتقه هموم الأمة العربية ويضع القضية الفلسطينية فى مقدمة أجندة السياسة الخارجية للدولة المصرية وأكبر دليل على ذلك الاتصالات المكثفة واللقاءات التي أجراها الرئيس خلال الفترة الأخيرة منذ بدء الأحداث وتصعيدها وعبر بكل صدق عن الرأي العام المصري في تلك القضية الهامة للأمة المصرية والعربية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي القمة العربية الإسلامية المشتركة الفلسطينيين الإسرائيليين الرياض

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