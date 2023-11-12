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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الجمارك: إجراءات لتنفيذ منظومة تيسير التجارة الحرة مع إفريقيا

صدى البلد

قال الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إن هناك تركيزا من جانب المصلحة على تفعيل منظومة تيسر حركة التجارة الحرة القارية، والتي تتضمن تبسيط حركة البضائع والسلع لتخفيض الضغط على المنافذ الجمركية المختلفة للدول الأعضاء، وذلك بعد انضمام مصر لاتفاقية التجارة الحرة القارية. 

جاء ذلك  في كلمة ألقاها نيابة عنه أحمد أبو الحسن، نائب رئيس مصلحة الجمارك المصرية على هامش اليوم الرابع من انطلاق فعاليات القمة السنوية الثالثة للتجارة في إفريقيا IATF2023، والذي تستضيفه القاهرة.

ذكر الغتوري أن مصلحة الجمارك صاغت رؤية واضحة وموحدة بالتنسيق مع البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير افريكسيم بنك تتضمن تيسير التجارة العابرة للحدود بما ينعكس علي دعم الاستثمار وحرية انتقال السلع والبضائع عبر المنافذ الجمركية. 

وأشار إلى أن الآمال لاتزال معقودة لتنفيذ قرارات تيسير التجارة عبر الحدود، خصوصا وأن المصلحة أجرت اجتماعات قبل أيام مع السلطات الإيطالية لتنفيذ اتفاقية الرورو. 

الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك حركة التجارة الحرة القارية المنافذ الجمركية اتفاقية التجارة الحرة القارية

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