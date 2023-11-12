جدل جديد.. تصرف غير متوقع من الأمير هاري تجاه ملك بريطانيا

أثار الأمير هاري الجدل بتصرف غير متوقع حيث رفض ، دعوة والده العاهل البريطاني الملك تشارلز لحضور حفل عيد ميلاده في المملكة المتحدة منتصف هذا الشهر.

ووفقًا لتقرير صادر عن مجلة People، أنه بعد فترة مضطربة بشكل متزايد في علاقتهما رفض الأمير هارى عرضًا للاحتفال بعيد ميلاد الملك تشارلز الخامس والسبعين وذلك مع العائلة والأصدقاء المقربين، موضحة أن الملك تشارلز سيحتفل بعيد ميلاده في 14 نوفمبر مع مجموعة من العائلة والأصدقاء المقربين، لكنه في المقابل سيفتقد كلا من أحفاده آرتشي وليليبت مرة أخرى.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية في وقت سابق، فانه عندما حضر الأمير هاري تتويج الملك تشارلز بدون عائلته قيل إن الملك "يشعر بخيبة أمل شديدة" وذلك لأنه لن يرى دوقة ساسكس أو أحفاده.