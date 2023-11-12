مسئول بحزب الله: إسرائيل تتوهم القضاء على حماس وفصائل المقاومة

قال هاشم صفي الدين، المسئول في حزب الله اللبناني، إن نظام تل أبيب يخطئ إذا ظن أنه قادر على القضاء على حركة حماس الفلسطينية من خلال هجومه ضد الفلسطينيين العزل في قطاع غزة، وفق ما ذكر موقع “برس في” الإيراني.

وأضاف المسئول: “إن نظام الاحتلال واهم ومخطئ إذا اعتقد أنه قادر على القضاء على حركة حماس، أو غيرها من فصائل المقاومة".

وأكد رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله هاشم صفي الدين، في حفل أقيم بجنوب بيروت اليوم، الأحد، أن جبهة المقاومة تطورت حضورا وقوة، والاحتلال يكرر تجربة عفا عليها الزمن في غزة.

وتابع: «حماس ستبقى، ومحور المقاومة سيقوى، وسيتم تشييد مبانٍ ومستشفيات أفضل بكثير من سابقاتها».

وشدد المسئول في حزب الله على أن مقاتلي المقاومة لن يلقوا أسلحتهم أبدًا وهم يقاتلون عدوًا لا يمكن الوثوق به على الإطلاق.

واستطرد: “ما يحدث في قطاع غزة يؤكد أنه لا يمكن الاعتماد على أي قوة. نحن أمام عدو لا يعترف بأي قيمة"، مشددا على أن الأمن والأمان يصنعان بسلاحنا ودمائنا وإمكانياتنا.

وأشار المسئول الكبير في حزب الله إلى أن إسرائيل “تتمتع بدعم سياسي من الولايات المتحدة لتنفيذ أعمالها العدوانية، بما في ذلك قتل المدنيين واستهداف أي منشأة في غزة”.